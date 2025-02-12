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TotalEnergies договорилась с индийской GSPC о поставках СПГ

TotalEnergies договорилась с индийской GSPC о поставках СПГ - 12.02.2025, ПРАЙМ

TotalEnergies договорилась с индийской GSPC о поставках СПГ

Французская TotalEnergies договорилась о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) индийской Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC)... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:08+0300

2025-02-12T13:08+0300

2025-02-12T13:08+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies договорилась о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) индийской Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC) объемом 400 тысяч тонн ежегодно сроком на 10 лет, сообщила французская энергетическая компания. "TotalEnergies и государственная нефтегазовая компания Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC) объявили о подписании долгосрочного соглашения о купле-продаже (SPA) сроком на десять лет, начиная с 2026 года. Согласно этому соглашению, TotalEnergies будет поставлять GSPC 400 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ), что составляет шесть грузов в год", - говорится в сообщении. СПГ будет поставляться из глобального портфеля французской компании на терминалы на западном побережье Индии в первую очередь для обслуживания промышленных потребителей GSPC, указывается в пресс-релизе. Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.

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