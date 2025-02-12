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Нидерланды увеличили импорт сжиженного газа из России
Нидерланды увеличили импорт сжиженного газа из России - 12.02.2025, ПРАЙМ
Нидерланды увеличили импорт сжиженного газа из России
Нидерланды в 2024 году в целом импортировали меньше сжиженного природного газа (СПГ), чем ранее, однако увеличили закупки такого газа из России, свидетельствуют | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T13:37+0300
2025-02-12T13:37+0300
2025-02-12T13:37+0300
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ГААГА, 12 фев - ПРАЙМ. Нидерланды в 2024 году в целом импортировали меньше сжиженного природного газа (СПГ), чем ранее, однако увеличили закупки такого газа из России, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS). "В 2024 году импорт природного газа сократился на 8,2 миллиарда кубометров. Экспорт также сократился - на 6,1 миллиарда кубометров... Импорт сжиженного природного газа (СПГ) танкерами сократился на 15%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро в среду. Как отмечается, это первый случай сокращения импорта СПГ с начала энергетического кризиса в 2022 году. "Нидерланды импортировали больше СПГ из России (плюс 68%) и меньше из Норвегии (минус 2%)", - говорится в сообщении. Как напомнили в статистическом бюро, Нидерланды могут закупать у России сжиженный природный газ, так как он не подпадает под санкции Евросоюза. При этом основным поставщиком СПГ для Нидерландов остаются США: 68% (14,4 миллиарда кубометров) импортируемого СПГ поступает именно оттуда.
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газ, нидерланды, россия
Энергетика, Газ, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ
Нидерланды увеличили импорт сжиженного газа из России
CBS: Нидерланды в 2024 году увеличили импорт сжиженного газа из России
ГААГА, 12 фев - ПРАЙМ. Нидерланды в 2024 году в целом импортировали меньше сжиженного природного газа (СПГ), чем ранее, однако увеличили закупки такого газа из России, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS).
"В 2024 году импорт природного газа сократился на 8,2 миллиарда кубометров. Экспорт также сократился - на 6,1 миллиарда кубометров... Импорт сжиженного природного газа (СПГ) танкерами сократился на 15%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро в среду.
Как отмечается, это первый случай сокращения импорта СПГ с начала энергетического кризиса в 2022 году.
"Нидерланды импортировали больше СПГ из России (плюс 68%) и меньше из Норвегии (минус 2%)", - говорится в сообщении.
Как напомнили в статистическом бюро, Нидерланды могут закупать у России сжиженный природный газ, так как он не подпадает под санкции Евросоюза.
При этом основным поставщиком СПГ для Нидерландов остаются США: 68% (14,4 миллиарда кубометров) импортируемого СПГ поступает именно оттуда.
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