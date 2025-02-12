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Не до русских: Америка придумала очередное испытание для друзей

Не до русских: Америка придумала очередное испытание для друзей - 12.02.2025, ПРАЙМ

Не до русских: Америка придумала очередное испытание для друзей

Автомобили – невиданная роскошь, электроника – несбыточная мечта. Продукты питания – предмет ожесточенного торга. Энергетический сектор из-за сильного давления... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T08:00+0300

2025-02-12T08:00+0300

2025-02-12T08:00+0300

статья

мировая экономика

сша

китай

канада

дональд трамп

ес

вто

тарифы

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ, Олег Обухов. Автомобили – невиданная роскошь, электроника – несбыточная мечта. Продукты питания – предмет ожесточенного торга. Энергетический сектор из-за сильного давления конъюнктуры рушится под тяжестью издержек. Металлургия и сталелитейная промышленность, столпы индустриального мира, трещат по швам. Ширпотреб для обывателей превращается в "золото"... Кто-то скажет, что это – фантастика. Увы, такой картина мира может стать, если не умерить пыл "короля тарифов" Дональда Трампа.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИгра без правилМир – у порога нового кризиса, который может перевернуть все с ног на голову. Так аналитики нередко описывают состояние мировой экономики, формулируя перспективы ближайших месяцев. Политика протекционизма, инициированная президентом США Дональдом Трампом, с каждым днем усиливает последствия торговых войн. Тарифные барьеры вызывают ответные меры со стороны других стран. Это уже приводит к замедлению международной торговли, росту цен и снижению инвестиционной активности.Цепная реакция затрагивает все сектора: от сельского хозяйства до высоких технологий. Производители, зависящие от глобальных логистических цепочек, уже сталкиваются с растущими издержками. Одним компаниям грозит потеря рынков сбыта, другим – кардинальный пересмотр своей стратегии, чтобы адаптироваться к новым условиям. Все это создает волну неопределенности, которая отпугивает инвесторов и замедляет экономический рост.Порочный кругБолее того, торговые войны, как надвигающийся кризис, могут усугубить долговые проблемы многих стран, в том числе, Евросоюза и самих США, а также стран с развивающимися экономиками. Это повлечет за собой волатильность на финансовых рынках, а также растущее неравенство, которое неминуемо может расшатать социальную стабильность. В таких условиях даже небольшие потрясения могут спровоцировать масштабные последствия. К этому лучше готовиться всем без исключения, покуда импульсивность и одержимость главы Белого дома не сменится на холодный и спокойный расчет, говорит директор программ Института управления Президентской академии РАНХиГС Олег Филиппов."Трамп – излишне амбициозный и неуравновешенный политик. Деньги любят тишину, а политика – стабильность и последовательность. Политика Трампа являет картину с точностью наоборот. Вместо того, чтобы укреплять англосаксонский мир в соперничестве с группой БРИКС, против которой Запад настроен агрессивно, Трамп начинает серьезно ссориться со своими соседями – Канадой и Мексикой. Именно эти страны наибольшим образом пострадают, например, от введения Штатами пошлин на алюминий и металлы. У меня большие сомнения, что все эти выпады популизма Трампа принесут большую пользу", – отмечает экономист.Трамп-ляцияТакими методами можно и выгоду потерять, и свое "королевство" погрузить во тьму нещадной инфляции. Учитывая, что американская экономика одна из сильнейших, рост цен на все внутри США без всякого сомнения вызовет повышение стоимости товаров и услуг по всему миру. А первыми под ударом глобальной инфляции окажутся ближайшие партнеры Америки, предупреждает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев."Инфляция угрожает ключевым сегментам мировой экономики, включая автомобильную промышленность, электронику и высокотехнологичные товары, сельскохозяйственную продукцию, энергетический сектор, металлургию и производство стали, а также потребительские товары. Эта проблема может затронуть практически все регионы мира, включая Европейский Союз, Китай, Канаду, Мексику, а также развивающиеся страны, чья экономика во многом зависит от экспорта сырья", – рассуждает финансист.Война на бисКстати, напоминают аналитики, во время своего предыдущего президентства Трамп также встал на тропу протекционизма. Одно противостояние Америки и Китая, начиная с 2016 года, чего стоило. Весь мир с содроганием сердца наблюдал, чем закончится торговая война между сильнейшими мировыми экономиками. Тогда рикошетом сильно задело Европу. Досталось и тем, кто был связан с этой тройкой политическими и торгово-экономическими узами. Но, в конце концов, все пришло к тому, что политика Вашингтона смягчилась, напомнил Филиппов."Сегодня США находятся не в том состоянии, как при Рейгане – в 80-х годах прошлого столетия. С позиции силы говорить с другими странами Штаты уже не в состоянии. Хотя амбиции остались. Не исключено, что результат всех этих трамповских выпадов сведется к нулю. Однако осадочек останется, и мнение глав других государств, включая ключевых партнеров США, сформируется в том ключе, что с Трампом договориться нельзя. Причина – его постоянное изменение политического курса и смена эмоциональных реакций. Это касается и введения новых пошлин, и политики протекционизма, что противоречит правилам ВТО", – уточняет эксперт.К слову, Китай уже активизировался, пытаясь через Всемирную торговую организацию найти управу на Трампа. Пекин подал иск в ВТО, без лишних эмоций и по-деловому отвечая на тарифы США. А в министерстве коммерции КНР недвусмысленно дали понять, что будут приняты соответствующие контрмеры.Экономический щит РоссииНынешняя тарифная война, естественно может повлиять и на Россию, допускают экономисты. В числе возможных последствий – снижение цен на сырьевые товары (например, нефть и газ), что негативно скажется на экспортных доходах. На фоне глобальной экономической нестабильности существует вероятность ослабления рубля, полагает Астафьев.Также присутствует риск роста импортируемой инфляции, особенно в сегменте потребительских товаров. Чтобы минимизировать риски, необходимо заранее принимать меры."Ключевые шаги – диверсификация экономики, снижение зависимости от сырьевого экспорта, развитие импортозамещения и расширение сотрудничества с новыми партнерами, которые находятся вне зоны влияния США. Важную роль играет и эффективная монетарная политика со стороны Центрального банка России. Необходимо усилить контроль над инфляцией, стимулировать внутренний спрос и производство, а также поддерживать экспортно-ориентированные отрасли, не связанные с сырьевым сектором", – поясняет специалист.Запас прочностиНе обойдется без корректировки в настройке экономики. Ее необходимо сделать в энергетике, металлургии, сельском хозяйстве и в химической промышленности, продолжает эксперт. Основное внимание важно сосредоточить на диверсификации экспортных маршрутов и поиске новых рынков сбыта, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместе с тем, нынешняя тарифная война может повлиять на Россию незначительно, скорее даже косвенно, так как прямые партнерские отношения в поставках российских металлов и алюминия на американский рынок остались в прошлом, отмечает в свою очередь Филиппов. Маловероятно, по его словам, что введенные пошлины на алюминий и сталь заметно ослабят рубль, так как между Россией и США товарооборот отсутствует. А главный экспортный потенциал и поставщик валюты на российский рынок по-прежнему нефть и газ.Плюс ко всему, Россия обладает рядом преимуществ, которые помогут ей справиться с угрозой мировой инфляции, уверены экономисты. Среди них значительные золотовалютные резервы, опыт работы в условиях санкций и экономической нестабильности. А также развивающаяся система импортозамещения и широкая диверсификация торговых связей.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, сша, китай, канада, дональд трамп, ес, вто, тарифы