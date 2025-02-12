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И.о. помощника госсекретаря США посетит Оттаву

И.о. помощника госсекретаря США посетит Оттаву - 12.02.2025, ПРАЙМ

И.о. помощника госсекретаря США посетит Оттаву

Исполняющая обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Энн К. Ганзер с 11 по 13 февраля... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T01:24+0300

2025-02-12T01:24+0300

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ВАШИНГТОН, 12 фев – ПРАЙМ. Исполняющая обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Энн К. Ганзер с 11 по 13 февраля посетит Оттаву и встретится с представителями Большой Семерки (G7), сообщает государственный департамент США. "Цель визита Ганзер – представить внешнюю политику президента (Дональда) Трампа, известную как "Америка прежде всего", на заседаниях группы директоров G7 по нераспространению и рабочей группы G7 по ядерной энергетике", - подчеркивает госдеп в своем заявлении. Ожидается, что в ходе этих встреч Ганзер будет активно взаимодействовать со своими коллегами из G7, что, в свою очередь, будет способствовать продвижению политики нераспространения и повышению стандартов ядерной безопасности и гарантийных обязательств во всем мире. Саммит G7 состоится в канадском городе Кананаскис с 15 по 17 июня. Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявляла, что в качестве председателя "Большой семёрки" Канада намерена активно участвовать в обсуждении вопросов морской безопасности, а также активно бороться с обходом санкций, противодействовать "теневому флоту" и защищать подводную инфраструктуру.

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