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США нарастили импорт пива до рекордных 7,53 миллиарда долларов

США нарастили импорт пива до рекордных 7,53 миллиарда долларов - 12.02.2025, ПРАЙМ

США нарастили импорт пива до рекордных 7,53 миллиарда долларов

Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт пива до рекордных 7,53 миллиарда долларов, при этом интерес американцев к сидру и другим сброженным напиткам... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T03:15+0300

2025-02-12T03:15+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт пива до рекордных 7,53 миллиарда долларов, при этом интерес американцев к сидру и другим сброженным напиткам вырос гораздо сильнее, чем к другому алкоголю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам 2024 года США импортировали пива на 7,53 миллиарда долларов – максимума с 1992 года (более ранняя статистика недоступна). Больше всего пива США закупили у Мексики (6,28 миллиарда долларов), Нидерландов (691,9 миллиона), Ирландии (192,6 миллиона), Канады (75,7 миллиона) и Германии (70,7 миллиона). Также в заметных объемах Штаты импортировали крепкий алкоголь - на 11,9 миллиарда долларов. Больше всего они купили текилы - на 5,26 миллиарда долларов, виски - на 1,83 миллиарда и ликера - на 1,41 миллиарда. Основными поставщиками стали Мексика (5,45 миллиарда долларов), Франция (2,13 миллиарда) и Великобритания (1,83 миллиарда). На третьем месте расположилось вино - его США импортировали на 6,79 миллиарда долларов, больше всего из Франции и Италии. В основном ввозились бутылки вина объемом до двух литров и шампанское. Кроме того, США закупили сидра и других алкогольных напитков, полученных путем брожения, например, саке, на 423,4 миллиона долларов. Больше всего их приезжало из Канады, Японии и Мексики. Еще на 162,9 миллиона было ввезено вермута - главным образом из Италии и Франции. При этом интерес американцев к сидру и другим сброженным напиткам в прошлом году заметно вырос по сравнению с другим алкоголем. Так, закупки сидра по сравнению с 2023 годом выросли на 25,2%, тогда как импорт другого алкоголя увеличился не более чем на десятую часть. Так, ввоз пива вырос на 9,7%, крепкого алкоголя - на 7%, вермута - на 6,2%, а вина - всего на 1,6%.

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