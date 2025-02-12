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СМИ: США могут рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35

СМИ: США могут рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35 - 12.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: США могут рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35

Конгресс США может рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35, ранее отмененных из-за покупки Анкарой российских систем С-400, пишет турецкая... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T04:28+0300

2025-02-12T04:28+0300

2025-02-12T04:28+0300

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АНКАРА, 12 фев - ПРАЙМ. Конгресс США может рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35, ранее отмененных из-за покупки Анкарой российских систем С-400, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. "Исследовательская служба конгресса США (CRS) подготовила доклад о F-35. В докладе, в котором особое внимание уделяется Турции, подчеркивается, что Турция является одним из первых восьми международных партнеров программы F-35, таких как Великобритания и Канада",- пишет издание. Газета уточняет, что решение о продаже F-16 вновь открыло дискуссию о том, сможет ли Турция купить F-35. "Конгресс (США) может пересмотреть вопрос об участии Турции в программе", - говорится в приведенном изданием докладе.

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россия, мировая экономика, турция, сша, анкара, конгресс сша, f-35 lightning ii, f-16