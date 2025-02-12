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Сотрудник DOGE случайно получил доступ к важнейшим системам казначейства - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Сотрудник DOGE случайно получил доступ к важнейшим системам казначейства
Сотрудник DOGE случайно получил доступ к важнейшим системам казначейства - 12.02.2025, ПРАЙМ
Сотрудник DOGE случайно получил доступ к важнейшим системам казначейства
Молодой сотрудник Департамента эффективности правительства (DOGE) ошибочно получил доступ к редактированию критически важных платежных систем Казначейства США,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:55+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Молодой сотрудник Департамента эффективности правительства (DOGE) ошибочно получил доступ к редактированию критически важных платежных систем Казначейства США, передает Washington Post со ссылкой на судебные документы."Сотруднику DOGE были случайно предоставлены разрешения на редактирование конфиденциальной системы казначейских платежей", - сказано в тексте публикации.В результате этой ошибки он получил возможность читать и редактировать часть платежной системы Казначейства, которая управляет выплатами на сумму нескольких триллионов долларов в год.На прошлой неделе издание Wired со ссылкой на источники сообщало, что 25-летний инженер Марко Элез, ранее работавший в двух компаниях Маска, имеет прямой доступ к системам министерства финансов, отвечающим почти за все платежи, осуществляемые правительством США.
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сша, технологии
Экономика, США, Технологии
11:55 12.02.2025
 
Сотрудник DOGE случайно получил доступ к важнейшим системам казначейства

WP: сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежной системе казначейства США

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Молодой сотрудник Департамента эффективности правительства (DOGE) ошибочно получил доступ к редактированию критически важных платежных систем Казначейства США, передает Washington Post со ссылкой на судебные документы.
"Сотруднику DOGE были случайно предоставлены разрешения на редактирование конфиденциальной системы казначейских платежей", - сказано в тексте публикации.
В результате этой ошибки он получил возможность читать и редактировать часть платежной системы Казначейства, которая управляет выплатами на сумму нескольких триллионов долларов в год.
На прошлой неделе издание Wired со ссылкой на источники сообщало, что 25-летний инженер Марко Элез, ранее работавший в двух компаниях Маска, имеет прямой доступ к системам министерства финансов, отвечающим почти за все платежи, осуществляемые правительством США.
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