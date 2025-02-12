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"Пророссийского" кандидата утвердили главой национальной разведки США

"Пророссийского" кандидата утвердили главой национальной разведки США - 12.02.2025, ПРАЙМ

"Пророссийского" кандидата утвердили главой национальной разведки США

Сенат Соединенных Штатов большинством голосов поддержал кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки страны. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T21:51+0300

2025-02-12T21:51+0300

2025-02-12T21:52+0300

политика

сенат сша

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ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Сенат Соединенных Штатов большинством голосов поддержал кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки страны.Как показал подсчет голосов, в поддержку Габбард проголосовали свыше половины из 100 членов сената. Согласно регламенту, это обеспечивает ей утверждение в должности.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Габбард на пост главы национальной разведки в ноябре 2024 года. Многие конгрессмены выражали серьезные сомнения по поводу ее кандидатуры, как и в отношении ныне уже утвержденного в должности и приведенного к присяге главы Пентагона Пита Хегсета.

https://1prime.ru/20250125/pentagon-854447663.html

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