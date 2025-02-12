https://1prime.ru/20250212/stavka-854872328.html
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков - 12.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:57+0300
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2025-02-12T11:57+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20250212/banki-854869743.html
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков снизилась до 21,44%
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Крупные банки не изменили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ