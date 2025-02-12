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В Москве пройдет отпевание Олега Стриженова

В Москве пройдет отпевание Олега Стриженова - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Москве пройдет отпевание Олега Стриженова

Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова пройдет в среду в Храме Святителя Николая на Трёх Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, дом 9. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T00:33+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова пройдет в среду в Храме Святителя Николая на Трёх Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, дом 9. Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. В союзе кинематографистов РФ отметили, что церемонии прощания не планируется, а отпевание пройдет в закрытом для прессы формате. Похоронят Стриженова на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей. Премьер-министр России Михаил Мишустин также отметил, что Стриженов обладал редким драматическим талантом и уникальным мастерством перевоплощения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования, заявил, что Стриженов принадлежал к плеяде актеров отечественного кино и театра, которыми по праву гордится Россия. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал уход из жизни Стриженова невосполнимой утратой для всего российского искусства, отметив, что его яркий и многогранный талант будет вдохновлять следующие поколения актеров. Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов заявил, что Стриженову "крайне не было равных в своё время", это был красавец с обостренным нервом. Также соболезнования в связи со смертью Стриженова выразили Киностудия "Ленфильм", Союз кинематографистов России, МХАТ Горького, МХТ имени Чехова, Ленком Марка Захарова, Михайловский театр. Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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бизнес, общество , москва, рф, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, ленфильм