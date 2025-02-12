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Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о теракте на Крымском мосту

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о теракте на Крымском мосту - 12.02.2025, ПРАЙМ

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду приступит к слушанию дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T00:23+0300

2025-02-12T00:23+0300

2025-02-12T00:23+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду приступит к слушанию дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда. Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. Первое слушание дела по существу было назначено на 21 января, однако процесс дважды откладывали из-за недоставки подсудимых. "Заседание назначено на 10.00 мск 12 февраля", - сказал представитель суда. По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

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