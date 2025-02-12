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Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"

Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест" - 12.02.2025, ПРАЙМ

Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:50+0300

2025-02-12T11:50+0300

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

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