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Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"
Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест" - 12.02.2025, ПРАЙМ
Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:50+0300
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"
Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого ЦБ отозвал лицензию
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест"