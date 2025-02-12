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Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест" - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"
Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест" - 12.02.2025, ПРАЙМ
Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:50+0300
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финансы
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
11:50 12.02.2025
 
Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест"

Суд признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого ЦБ отозвал лицензию

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Суд, правосудие
Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест"
15 января, 13:09
 
ЭкономикаФинансыБанки
 
 
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