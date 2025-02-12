https://1prime.ru/20250212/sud-854874580.html

Суд отказал "Суалу" в иске к совету директоров "Русала"

Суд отказал "Суалу" в иске к совету директоров "Русала" - 12.02.2025, ПРАЙМ

Суд отказал "Суалу" в иске к совету директоров "Русала"

Арбитражный суд Калининградской области полностью отказал в иске "Суал Партнерс" к членам совета директоров алюминиевой компании "Русал" на сумму 74 миллиарда... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:24+0300

2025-02-12T13:24+0300

2025-02-12T13:24+0300

экономика

россия

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

КАЛИНИНГРАД, 12 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области полностью отказал в иске "Суал Партнерс" к членам совета директоров алюминиевой компании "Русал" на сумму 74 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел. В сентябре 2023 года "Суал Партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", подал к членам совета директоров алюминиевой компании иск на 74,1 миллиарда рублей. "В иске отказать полностью", - написано в картотеке суда. В конце июня 2023 года глава "Суала" Олег Фомичев заявлял газете "Коммерсант", что "Суал Партнерс" готовит обращение в суд в отношении членов совета директоров алюминиевой компании в связи с проведенными сделками. По его словам, это "касается не только инвестиций в Braidy и "Русгидро", но и сделок по хеджированию цен на алюминий". В августе собрание акционеров "Русала" приняло решение не предоставлять своему крупнейшему миноритарному акционеру "Суал Партнерс" документы о "сделках с хеджем металла". Представитель "Суал Партнерс" заявил РИА Новости, что итог голосования создает "опасный прецедент неподотчетности менеджмента и совета директоров компании как акционерам, так и ключевым стейкхолдерам". В июне "Суал Партнерс" направило письмо-требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Среди повестки было предоставление "Суал" информации по "сделкам с хеджем металла", в результате которых "Русал" понес убытки "в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году". В июле совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не предоставлять "Суалу" соответствующие документы. В материалах уточнялось, что этот вопрос был предложен "Суалом", и совет директоров не имеет права вносить изменения в предложенные "Суалом" формулировки повестки дня. Там же добавлялось, что "консолидированная отчетность общества по результатам 2021 года и 2022 года, соответственно, не содержит информации о таких убытках, которые упоминает "Суал" в своем требовании".

https://1prime.ru/20241227/rusal-853905042.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд