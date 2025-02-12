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Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях

Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях - 12.02.2025, ПРАЙМ

Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях

Доля операций в российских рублях во внешнеторговом обороте Таджикистана и РФ увеличилась в 2024 году с 60 до 90%, сообщил журналистам председатель... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:32+0300

2025-02-12T14:32+0300

2025-02-12T14:32+0300

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ДУШАНБЕ, 12 фев – ПРАЙМ, Лидия Исамова. Доля операций в российских рублях во внешнеторговом обороте Таджикистана и РФ увеличилась в 2024 году с 60 до 90%, сообщил журналистам председатель Национального банка страны Фирдавс Толибзода. "По итогам прошедшего года расчеты в российских рублях во внешнеторговых операциях Таджикистана с Россией, увеличились до 90% против 60% в 2023 году", - сказал он. Глава Нацбанка отметил также, что в общем товарообороте доля платежей в национальной валюте Таджикистана - сомони за прошлый год увеличилась до 4%. "Товарооборот РФ и Таджикистана в прошлом году превысил 1,98 миллиарда долларов, что на 15,6% больше, чем в 2023 году", - отметил он. По его словам, около 95% двусторонней торговли приходится на поставки российских товаров в Таджикистан. Толибзода отметил, что банковская система Таджикистана для снижения рисков налаживает сотрудничество с российскими банками, которые не находятся под санкциями. После введения западными странами экономических санкций Россия начала проводить расчеты с торговыми партнерами в национальных валютах. В июне 2022 года правительство Таджикистана приняло антикризисную программу, по которой было принято решение импортировать предметы первой необходимости и часть сырья в российских рублях и китайских юанях, используя эти валюты в международных расчетах, для минимизации влияния курса доллара.

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банки, россия, таджикистан