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Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях
Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях - 12.02.2025, ПРАЙМ
Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях
Доля операций в российских рублях во внешнеторговом обороте Таджикистана и РФ увеличилась в 2024 году с 60 до 90%, сообщил журналистам председатель... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T14:32+0300
2025-02-12T14:32+0300
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ДУШАНБЕ, 12 фев – ПРАЙМ, Лидия Исамова. Доля операций в российских рублях во внешнеторговом обороте Таджикистана и РФ увеличилась в 2024 году с 60 до 90%, сообщил журналистам председатель Национального банка страны Фирдавс Толибзода. "По итогам прошедшего года расчеты в российских рублях во внешнеторговых операциях Таджикистана с Россией, увеличились до 90% против 60% в 2023 году", - сказал он. Глава Нацбанка отметил также, что в общем товарообороте доля платежей в национальной валюте Таджикистана - сомони за прошлый год увеличилась до 4%. "Товарооборот РФ и Таджикистана в прошлом году превысил 1,98 миллиарда долларов, что на 15,6% больше, чем в 2023 году", - отметил он. По его словам, около 95% двусторонней торговли приходится на поставки российских товаров в Таджикистан. Толибзода отметил, что банковская система Таджикистана для снижения рисков налаживает сотрудничество с российскими банками, которые не находятся под санкциями. После введения западными странами экономических санкций Россия начала проводить расчеты с торговыми партнерами в национальных валютах. В июне 2022 года правительство Таджикистана приняло антикризисную программу, по которой было принято решение импортировать предметы первой необходимости и часть сырья в российских рублях и китайских юанях, используя эти валюты в международных расчетах, для минимизации влияния курса доллара.
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банки, россия, таджикистан
Экономика, Банки, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН
Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях
Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях до 90%
ДУШАНБЕ, 12 фев – ПРАЙМ, Лидия Исамова. Доля операций в российских рублях во внешнеторговом обороте Таджикистана и РФ увеличилась в 2024 году с 60 до 90%, сообщил журналистам председатель Национального банка страны Фирдавс Толибзода.
"По итогам прошедшего года расчеты в российских рублях во внешнеторговых операциях Таджикистана с Россией, увеличились до 90% против 60% в 2023 году", - сказал он.
Глава Нацбанка отметил также, что в общем товарообороте доля платежей в национальной валюте Таджикистана - сомони за прошлый год увеличилась до 4%.
"Товарооборот РФ и Таджикистана в прошлом году превысил 1,98 миллиарда долларов, что на 15,6% больше, чем в 2023 году", - отметил он. По его словам, около 95% двусторонней торговли приходится на поставки российских товаров в Таджикистан.
Толибзода отметил, что банковская система Таджикистана для снижения рисков налаживает сотрудничество с российскими банками, которые не находятся под санкциями.
После введения западными странами экономических санкций Россия начала проводить расчеты с торговыми партнерами в национальных валютах. В июне 2022 года правительство Таджикистана приняло антикризисную программу, по которой было принято решение импортировать предметы первой необходимости и часть сырья в российских рублях и китайских юанях, используя эти валюты в международных расчетах, для минимизации влияния курса доллара.
Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем