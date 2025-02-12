https://1prime.ru/20250212/telegram-854889383.html

Telegram выпустил обновление с новыми функциями

Telegram выпустил обновление с новыми функциями - 12.02.2025, ПРАЙМ

Telegram выпустил обновление с новыми функциями

Telegram выпустил обновление, в котором представлены новые функции для передачи и оформления видеофайлов, написал в своем Telegram-канале основатель площадки... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T23:02+0300

2025-02-12T23:02+0300

2025-02-12T23:02+0300

telegram

обновление

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Telegram выпустил обновление, в котором представлены новые функции для передачи и оформления видеофайлов, написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров. "В этом году вышло третье крупное обновление Telegram. С ним мы делаем еще один шаг к поддержке нашей собственной видеоплатформы: встречайте обложки видео, сохранение прогресса и возможность делиться временными метками", - говорится в сообщении. Дуров также добавил, что благодаря новому обновлению пользователи могут воспользоваться поиском с помощью искусственного интеллекта стикеров, созданных самими пользователями, на 29 языках. Как отмечается на сайте мессенджера, при отправке видео, загруженного в Telegram, в чате или на других платформах теперь возможно поставить временную метку, с которой будет воспроизводиться видео при нажатии ссылки получателем. Кроме того, согласно релизу, пользователи также смогут добавлять обложки для видеозаписей, публикуемых в Telegram-каналах, а также вернуться к просмотру видео с того самого момента, на котором они остановились ранее.

https://1prime.ru/20250206/moshenniki-854718331.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, обновление