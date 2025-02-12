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В Тоскане приняли закон об эвтаназии - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В Тоскане приняли закон об эвтаназии
В Тоскане приняли закон об эвтаназии - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Тоскане приняли закон об эвтаназии
Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T00:27+0300
2025-02-12T00:27+0300
общество
экономика
рим
конституционный суд
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РИМ, 12 фев – ПРАЙМ. Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального законодательства в этой области, пишет газета Repubblica. Разработать и принять законопроект помогло решение Верховного конституционного суда страны, который в 2019 году признал законной помощь при проведении эвтаназии в ряде случаев и избавил от наказания медиков, которые помогут своему пациенту добровольно уйти из жизни. Процедуру c введением смертельный препарата в региональном парламенте одобрили депутаты левоцентристских сил, включая Демократическую партию и "Движение 5 звезд", которые в рамках национального законодательного органа находятся в оппозиции к правоцентристскому большинству. "Все это происходило в молчании парламента, которому Конституционный суд поручил написать закон, и при других регионах, которые из-за отклонений законопроекта и проблем в комиссиях до сих пор не смогли сдвинуться с места", - пишет Repubblica, отмечая, что новый закон "развязывает организационные и экономические узлы" вопроса об эвтаназии. Тему добровольного суицида в итальянском обществе подняла несколько лет назад подняла история музыканта Фабио Антониани, известного как DJ Fabo. В феврале 2017 года он прошел процедуру эвтаназии в одной из швейцарских клиник. В ноябре 2021 управление здравоохранения области Марке разрешило добровольно уйти из жизни 43-летнему мужчине, который на протяжении 10 лет оставался парализованным после ДТП. В июне следующего года он получил смертельную дозу препарата из аппарата стоимостью пять тысяч евро, средства на который собрали за счет пожертвований.
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40
общество , рим, конституционный суд
Общество , Экономика, Рим, Конституционный суд
00:27 12.02.2025
 
В Тоскане приняли закон об эвтаназии

Repubblica: Тоскана стала первым регионом, принявшим закон об эвтаназии

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РИМ, 12 фев – ПРАЙМ. Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального законодательства в этой области, пишет газета Repubblica.
Разработать и принять законопроект помогло решение Верховного конституционного суда страны, который в 2019 году признал законной помощь при проведении эвтаназии в ряде случаев и избавил от наказания медиков, которые помогут своему пациенту добровольно уйти из жизни.
Процедуру c введением смертельный препарата в региональном парламенте одобрили депутаты левоцентристских сил, включая Демократическую партию и "Движение 5 звезд", которые в рамках национального законодательного органа находятся в оппозиции к правоцентристскому большинству.
"Все это происходило в молчании парламента, которому Конституционный суд поручил написать закон, и при других регионах, которые из-за отклонений законопроекта и проблем в комиссиях до сих пор не смогли сдвинуться с места", - пишет Repubblica, отмечая, что новый закон "развязывает организационные и экономические узлы" вопроса об эвтаназии.
Тему добровольного суицида в итальянском обществе подняла несколько лет назад подняла история музыканта Фабио Антониани, известного как DJ Fabo. В феврале 2017 года он прошел процедуру эвтаназии в одной из швейцарских клиник. В ноябре 2021 управление здравоохранения области Марке разрешило добровольно уйти из жизни 43-летнему мужчине, который на протяжении 10 лет оставался парализованным после ДТП. В июне следующего года он получил смертельную дозу препарата из аппарата стоимостью пять тысяч евро, средства на который собрали за счет пожертвований.
 
ЭкономикаОбществоРимКонституционный суд
 
 
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