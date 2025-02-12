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СМИ узнали, кого Трамп выдвинет на пост нацдиректора по кибербезопасности - 12.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали, кого Трамп выдвинет на пост нацдиректора по кибербезопасности
СМИ узнали, кого Трамп выдвинет на пост нацдиректора по кибербезопасности - 12.02.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, кого Трамп выдвинет на пост нацдиректора по кибербезопасности
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру бывшего исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии Шона Кернкросса на... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:01+0300
2025-02-12T10:01+0300
политика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру бывшего исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии Шона Кернкросса на пост главы управления по кибербезопасности, сообщает газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ. "Президент Дональд Трамп намерен выдвинуть бывшего сотрудника администрации и юриста Республиканской партии Шона Кернкросса на пост следующего национального директора по кибербезопасности", - говорится в материале газеты. Газета подчеркивает, что ранее он не занимал должностей, связанных с кибербезопасностью. Так, при первой администрации Трампа Кернкросс был заместителем помощника президента, а также исполнительным директором корпорации "Вызовы тысячелетия" (Millenium Challenge Corporation) - агентства по оказанию зарубежной помощи. С 2015 по 2016 год он занимал должность исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии. По данным издания, список с рядом кандидатур Трамп намерен направить в Сенат США в среду.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
10:01 12.02.2025
 
СМИ узнали, кого Трамп выдвинет на пост нацдиректора по кибербезопасности

Politico: Трамп выдвинет Кернкросса на пост нацдиректора по кибербезопасности

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру бывшего исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии Шона Кернкросса на пост главы управления по кибербезопасности, сообщает газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
"Президент Дональд Трамп намерен выдвинуть бывшего сотрудника администрации и юриста Республиканской партии Шона Кернкросса на пост следующего национального директора по кибербезопасности", - говорится в материале газеты.
Газета подчеркивает, что ранее он не занимал должностей, связанных с кибербезопасностью. Так, при первой администрации Трампа Кернкросс был заместителем помощника президента, а также исполнительным директором корпорации "Вызовы тысячелетия" (Millenium Challenge Corporation) - агентства по оказанию зарубежной помощи. С 2015 по 2016 год он занимал должность исполнительного директора Национального комитета Республиканской партии.
По данным издания, список с рядом кандидатур Трамп намерен направить в Сенат США в среду.
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