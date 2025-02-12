https://1prime.ru/20250212/tramp-854886404.html
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным - 12.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T20:04+0300
2025-02-12T20:04+0300
2025-02-12T20:04+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор
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ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. "У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп отметил, что стороны обсудили конфликт на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, "силу доллара" и другие темы.
https://1prime.ru/20250212/putin-854886297.html
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дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Трамп заявил, что провел долгий и продуктивный разговор с Путиным
ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным.
"У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в социальной сети Truth Social.
Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом
Трамп отметил, что стороны обсудили конфликт на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, "силу доллара" и другие темы.