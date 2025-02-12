Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250212/tramp-854886404.html
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным - 12.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T20:04+0300
2025-02-12T20:04+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_76edcb28bd997af4ca1ffd06bbec92b5.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным. "У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в социальной сети Truth Social. Трамп отметил, что стороны обсудили конфликт на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, "силу доллара" и другие темы.
https://1prime.ru/20250212/putin-854886297.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_289:0:2600:1733_1920x0_80_0_0_19b3e7ccd1217a8ed1d553ce68542bdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор
20:04 12.02.2025
 
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным

Трамп заявил, что провел долгий и продуктивный разговор с Путиным

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который был долгим и содержательным.
"У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в социальной сети Truth Social.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом
20:01
Трамп отметил, что стороны обсудили конфликт на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, "силу доллара" и другие темы.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала