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В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина
В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T22:31+0300
2025-02-12T22:31+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические отношения с главами государств. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника", сказала Левитт. Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп много раз отмечал, что ценит возможность поддержания дипотношений с мировыми лидерами, находить точки соприкосновения и в то же время при необходимости выступать с критикой на основе принципа достижения мира через силу.
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дональд трамп, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин
22:31 12.02.2025
 
В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина

Белый дом: Путин для Трампа - "конкурент в регионе", но Трамп за дипломатию

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические отношения с главами государств. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника", сказала Левитт.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
20:04
Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп много раз отмечал, что ценит возможность поддержания дипотношений с мировыми лидерами, находить точки соприкосновения и в то же время при необходимости выступать с критикой на основе принципа достижения мира через силу.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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