https://1prime.ru/20250212/tramp-854888970.html
В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина
В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T22:31+0300
2025-02-12T22:31+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические отношения с главами государств. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника", сказала Левитт. Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп много раз отмечал, что ценит возможность поддержания дипотношений с мировыми лидерами, находить точки соприкосновения и в то же время при необходимости выступать с критикой на основе принципа достижения мира через силу.
https://1prime.ru/20250212/tramp-854886404.html
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дональд трамп, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина
Белый дом: Путин для Трампа - "конкурент в регионе", но Трамп за дипломатию
ВАШИНГТОН, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические отношения с главами государств. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника", сказала Левитт.
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп много раз отмечал, что ценит возможность поддержания дипотношений с мировыми лидерами, находить точки соприкосновения и в то же время при необходимости выступать с критикой на основе принципа достижения мира через силу.