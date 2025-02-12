https://1prime.ru/20250212/tramp-854888970.html

В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина

В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Белом доме объяснили позицию Трампа в отношении Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T22:31+0300

2025-02-12T22:31+0300

2025-02-12T22:31+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине конкурента в регионе, но считает необходимым поддерживать дипломатические отношения с главами государств. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника", сказала Левитт. Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп много раз отмечал, что ценит возможность поддержания дипотношений с мировыми лидерами, находить точки соприкосновения и в то же время при необходимости выступать с критикой на основе принципа достижения мира через силу.

https://1prime.ru/20250212/tramp-854886404.html

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дональд трамп, владимир путин