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ЦБ предложил вернуть на купюры российский флаг

ЦБ предложил вернуть на купюры российский флаг - 12.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил вернуть на купюры российский флаг

Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T05:49+0300

2025-02-12T05:49+0300

2025-02-12T05:49+0300

финансы

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эльвира набиуллина

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития. "С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства", - говорится в письме за подписью директора института Андрея Шурикова. Он выразил уверенность, что "наличие двух главных государственных символов на денежных купюрах нашей страны будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан". В обращении отмечается, что денежные знаки не только выполняют функцию средства обращения, но и фактически являются визитной карточкой государства, отражающей его культуру, традиции и историю, поэтому содержание нанесенных изображений имеет столь большое значение. Шуриков добавил, что нанесение изображений государственных флагов на денежные знаки страны является нормальной международной практикой. Так, согласно данным из открытых источников, изображение государственного флага присутствует на банкнотах Албании, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Индонезии, Мексики, Нигерии и ряда других стран. "При этом на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также было нанесено изображение флага Российской Федерации, служившего примером национальной идентичности", - уточнил глава института.

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финансы, банки, россия, москва, албания, аргентина, эльвира набиуллина