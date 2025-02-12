https://1prime.ru/20250212/tsb-854870796.html

ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в России

ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в России - 12.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в России

Уровень фальшивомонетничества в РФ достиг минимального значения за последние годы: в 2024 году на 1 миллион банкнот приходилась только одна фальшивка, сообщил... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:12+0300

2025-02-12T11:12+0300

2025-02-12T11:12+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Уровень фальшивомонетничества в РФ достиг минимального значения за последние годы: в 2024 году на 1 миллион банкнот приходилась только одна фальшивка, сообщил Банк России. "В 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 фальшивка. Всего в банковской системе было выявлено 8240 штук поддельных российских банкнот и монет", - говорится в сообщении. Как сообщается, в основном подделывают купюры номиналом 5000 рублей (64%) и 1000 рублей (27%). Также было выявлено 1875 фальшивых банкнот иностранных государств. По-прежнему подавляющее большинство (93%) - это доллары США.

https://1prime.ru/20250212/banki-854869743.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы