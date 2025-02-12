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ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в России
ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в России - 12.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в России
Уровень фальшивомонетничества в РФ достиг минимального значения за последние годы: в 2024 году на 1 миллион банкнот приходилась только одна фальшивка, сообщил... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:12+0300
2025-02-12T11:12+0300
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банк россии
финансы
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Уровень фальшивомонетничества в РФ достиг минимального значения за последние годы: в 2024 году на 1 миллион банкнот приходилась только одна фальшивка, сообщил Банк России. "В 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 фальшивка. Всего в банковской системе было выявлено 8240 штук поддельных российских банкнот и монет", - говорится в сообщении. Как сообщается, в основном подделывают купюры номиналом 5000 рублей (64%) и 1000 рублей (27%). Также было выявлено 1875 фальшивых банкнот иностранных государств. По-прежнему подавляющее большинство (93%) - это доллары США.
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финансы
ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества в России
ЦБ: уровень фальшивомонетничества в России достиг минимального значения
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Уровень фальшивомонетничества в РФ достиг минимального значения за последние годы: в 2024 году на 1 миллион банкнот приходилась только одна фальшивка, сообщил Банк России.
"В 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на 1 млн банкнот в обращении приходится 1 фальшивка. Всего в банковской системе было выявлено 8240 штук поддельных российских банкнот и монет", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в основном подделывают купюры номиналом 5000 рублей (64%) и 1000 рублей (27%). Также было выявлено 1875 фальшивых банкнот иностранных государств. По-прежнему подавляющее большинство (93%) - это доллары США.
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