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ЦБ определил принципы добросовестного поведения на финансовом рынке

ЦБ определил принципы добросовестного поведения на финансовом рынке - 12.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ определил принципы добросовестного поведения на финансовом рынке

Банк России определил основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке, методические рекомендации представляют собой свод правил и направлены на... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:32+0300

2025-02-12T11:32+0300

2025-02-12T11:32+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Банк России определил основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке, методические рекомендации представляют собой свод правил и направлены на направлены на продвижение деловых и этических стандартов, формирование доверительной среды и защиту прав и интересов потребителей, говорится в сообщении регулятора. "Банк России определил основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке. Они направлены на продвижение деловых и этических стандартов, формирование доверительной среды и защиту прав и интересов потребителей", - указывается в сообщении. Документ представляет собой свод правил, которых следует придерживаться участникам рынка. В его основе - положения ранее разработанного проекта Кодекса добросовестного поведения. Его обновленная версия базируется на восьми "китах": честности, справедливости, прозрачности, заботе, безопасности, профессионализме, ответственности и целостности, указывается там же. "Принципы носят рекомендательный характер и могут внедряться в стандарты и кодексы саморегулируемых организаций, профессиональных ассоциаций (союзов) как полностью, так и по отдельности, а также могут стать основой корпоративной культуры финансовых организаций. О приверженности принципам добросовестного поведения участники рынка вправе заявить на своих сайтах и других ресурсах", - отмечается в сообщении. Методические рекомендации Банка России позволят создать стимулы для дальнейшего развития систем внутреннего контроля, выявления и пресечения недобросовестного и незаконного поведения на финансовом рынке, добавляется там же.

https://1prime.ru/20250212/banki-854869743.html

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