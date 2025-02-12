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ЦБ подсчитал число субъектов с признаками нелегальной деятельности

ЦБ подсчитал число субъектов с признаками нелегальной деятельности - 12.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ подсчитал число субъектов с признаками нелегальной деятельности

Банк России в 2024 году выявил порядка 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, что в 1,6 раза больше результата | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T12:10+0300

2025-02-12T12:10+0300

2025-02-12T12:25+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году выявил порядка 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, что в 1,6 раза больше результата 2023 года, говорится в сообщении регулятора."В 2024 году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, выявленных Банком России, выросло по сравнению с предыдущим годом почти в 1,6 раза. Это более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов", - говорится в сообщении.Как сообщается, Банк России противодействует финансовым пирамидам и другим нелегалам - публикует на сайте список таких организаций и проектов для оперативного предупреждения участников рынка. Благодаря информации регулятора заблокировано более 17 тысяч онлайн-ресурсов, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования.В регуляторе напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон, разработанный при участии ЦБ, который ограничивает распространение псевдоинвестиционных схем.

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