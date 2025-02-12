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В ЦСР ожидают рост турпотока в Россию из стран Ближнего Востока
В ЦСР ожидают рост турпотока в Россию из стран Ближнего Востока - 12.02.2025, ПРАЙМ
В ЦСР ожидают рост турпотока в Россию из стран Ближнего Востока
Туристический поток из стран Ближнего Востока в 2025 году вырастет как минимум на 60%, наибольший рост ждут из Катара - в 2,7 раза и Объединенных Арабских... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:28+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Туристический поток из стран Ближнего Востока в 2025 году вырастет как минимум на 60%, наибольший рост ждут из Катара - в 2,7 раза и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - на 58%, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "Мы прогнозируем увеличение турпотока на 2025 год из стран Ближнего Востока минимум на 60%, а именно: из Объединенных Арабских Эмиратов - увеличение на 58%, Кувейта – на 46%, Катара – на 167%", - сказала Максутова. Она уточнила, что в этом году ЦСР вместе с Минэкономразвития и российскими регионами проведет для арабских туроператоров ряд ознакомительных туров по России. "Туроператоры арабских стран считают Россию очень перспективным рынком и готовы не только наращивать турпоток, но и инвестировать в туристические проекты", - добавила Максутова. Она отметила, что в арабских странах поддержали работу Роскачества и ЦСР по внедрению стандартов гостеприимства Muslim Friendly. "Многим туристам с Ближнего Востока важно, чтобы стандарты были соблюдены. На сегодняшний день сертифицированы несколько объектов в Краснодарском крае и в Москве. Большое внимание стандартам Muslim Friendly уделяют в Чечне и Татарстане, но пока их гостиницы и рестораны не сертифицировали. Еще Москва разработала специальный путеводитель для туристов из исламских стран Muslim-Friendly Guide to Moscow", - рассказала эксперт.
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туризм, бизнес, ближний восток, цср
Экономика, Туризм, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЦСР
В ЦСР ожидают рост турпотока в Россию из стран Ближнего Востока
ЦСР: турпоток в Россию из стран Ближнего Востока вырастет минимум на 60%
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Туристический поток из стран Ближнего Востока в 2025 году вырастет как минимум на 60%, наибольший рост ждут из Катара - в 2,7 раза и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - на 58%, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
"Мы прогнозируем увеличение турпотока на 2025 год из стран Ближнего Востока минимум на 60%, а именно: из Объединенных Арабских Эмиратов - увеличение на 58%, Кувейта – на 46%, Катара – на 167%", - сказала Максутова.
Она уточнила, что в этом году ЦСР вместе с Минэкономразвития и российскими регионами проведет для арабских туроператоров ряд ознакомительных туров по России. "Туроператоры арабских стран считают Россию очень перспективным рынком и готовы не только наращивать турпоток, но и инвестировать в туристические проекты", - добавила Максутова.
Она отметила, что в арабских странах поддержали работу Роскачества и ЦСР по внедрению стандартов гостеприимства Muslim Friendly.
"Многим туристам с Ближнего Востока важно, чтобы стандарты были соблюдены. На сегодняшний день сертифицированы несколько объектов в Краснодарском крае и в Москве. Большое внимание стандартам Muslim Friendly уделяют в Чечне и Татарстане, но пока их гостиницы и рестораны не сертифицировали. Еще Москва разработала специальный путеводитель для туристов из исламских стран Muslim-Friendly Guide to Moscow", - рассказала эксперт.
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