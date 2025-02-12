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Турция впервые почти за 10 лет начала покупку казначейских облигаций США

Турция впервые почти за 10 лет начала покупку казначейских облигаций США - 12.02.2025, ПРАЙМ

Турция впервые почти за 10 лет начала покупку казначейских облигаций США

Турция впервые почти за 10 лет начала покупать казначейские облигации США, их объем в резервах страны достиг 12 миллиардов долларов, сообщило агентство... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:26+0300

2025-02-12T13:26+0300

2025-02-12T13:27+0300

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АНКАРА, 12 фев - ПРАЙМ. Турция впервые почти за 10 лет начала покупать казначейские облигации США, их объем в резервах страны достиг 12 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Турция начала покупать казначейские облигации США впервые за почти десять лет. По словам источника, знакомого с ситуацией, этот шаг был предпринят после того, как Турция отказалась от покупки казначейских облигаций с 2016 года из-за напряженности в отношениях с США и геополитических проблем", - пишет издание. По данным агентства, Центральный банк Турции начал покупать казначейские облигации США в рамках усилий по нормализации резервной политики после того, как валютные резервы достигли "здорового" уровня. "Согласно данным министерства финансов США, объем американских облигаций в резервах Турции за последний год увеличился на 10 миллиардов долларов и достиг 12 миллиардов долларов. Анкара в значительной степени избавилась от своих облигаций, пик которых пришелся на начало 2010-х годов и составил около 80 миллиардов долларов, на фоне обострения политических и геополитических разногласий во время первого президентского срока Дональда Трампа", - отмечает издание. Уточняется, что самые крупные покупки облигаций были произведены в октябре, за месяц до переизбрания Трампа, на общую сумму 6 миллиардов долларов. Центральный банк Турции пока не сделал заявления по этому вопросу.

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финансы, турция, сша