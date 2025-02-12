https://1prime.ru/20250212/ukraina-854872855.html

Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой - 12.02.2025, ПРАЙМ

Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом он написал в социальных сетях. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T12:23+0300

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2025-02-12T12:23+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом он написал в социальных сетях."Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", - написал глава ведомства.Ранее Владимир Зеленский высказал желание получить гарантии безопасности от США и прекратить конфликт с Россией к 2025 году. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный истинный мир, основанный на уважении интересов всех народов.

https://1prime.ru/20250212/zakharova-854864374.html

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