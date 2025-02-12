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Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой
Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой - 12.02.2025, ПРАЙМ
Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом он написал в социальных сетях. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T12:23+0300
2025-02-12T12:23+0300
политика
украина
россия
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом он написал в социальных сетях."Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", - написал глава ведомства.Ранее Владимир Зеленский высказал желание получить гарантии безопасности от США и прекратить конфликт с Россией к 2025 году. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный истинный мир, основанный на уважении интересов всех народов.
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украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
12:23 12.02.2025
 
Глава МО Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Умеров утверждает, что Киев готов к переговорам о завершении конфликта

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом он написал в социальных сетях.
"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", - написал глава ведомства.
Ранее Владимир Зеленский высказал желание получить гарантии безопасности от США и прекратить конфликт с Россией к 2025 году. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный истинный мир, основанный на уважении интересов всех народов.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Захарова ответила на заявление Зеленского об обмене территориями
09:53
 
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