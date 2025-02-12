https://1prime.ru/20250212/ukraina-854878217.html

В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах

В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах - 12.02.2025, ПРАЙМ

В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах

Служба безопасности Украины объявила об обнаружении шпиона, который якобы работал на Россию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:48+0300

2025-02-12T14:48+0300

2025-02-12T14:48+0300

политика

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины объявила об обнаружении шпиона, который якобы работал на Россию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ."На врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины… Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что через него Служба безопасности передавала дезинформацию, а благодаря зашифрованным программным закладкам удавалось проникать в его гаджеты и осуществлять аудио- и видеонаблюдение.Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что удалось задокументировать сбор и передачу соответствующей информации противнику.

https://1prime.ru/20250212/oruzhie-854877259.html

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