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В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах
В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах - 12.02.2025, ПРАЙМ
В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах
Служба безопасности Украины объявила об обнаружении шпиона, который якобы работал на Россию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T14:48+0300
2025-02-12T14:48+0300
политика
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины объявила об обнаружении шпиона, который якобы работал на Россию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ."На врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины… Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что через него Служба безопасности передавала дезинформацию, а благодаря зашифрованным программным закладкам удавалось проникать в его гаджеты и осуществлять аудио- и видеонаблюдение.Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что удалось задокументировать сбор и передачу соответствующей информации противнику.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
14:48 12.02.2025
 
В СБУ сообщили о "российском" шпионе в своих рядах

На Украине задержали руководителя штаба антитеррористического центра СБУ

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины объявила об обнаружении шпиона, который якобы работал на Россию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
"На врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины… Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что через него Служба безопасности передавала дезинформацию, а благодаря зашифрованным программным закладкам удавалось проникать в его гаджеты и осуществлять аудио- и видеонаблюдение.
Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что удалось задокументировать сбор и передачу соответствующей информации противнику.
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