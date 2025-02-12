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США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент" - 12.02.2025, ПРАЙМ
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США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"
США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент" - 12.02.2025, ПРАЙМ
США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"
Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T17:16+0300
2025-02-12T17:16+0300
политика
украина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", - отметил он в рамках встречи контактной группы по Украине.Он подчеркнул, что США не считают возможным возвращение Украины к границам, которые существовали до 2014 года.Хегсет также добавил, что администрация Трампа не будет допускать несбалансированных отношений, которые создают зависимость. Он призвал союзников США принять активное участие в обеспечении безопасности Европы и удвоить усилия для достижения долгосрочных оборонных целей и укрепления НАТО.
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
17:16 12.02.2025
 
США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"

Хегсет: США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", - отметил он в рамках встречи контактной группы по Украине.
Он подчеркнул, что США не считают возможным возвращение Украины к границам, которые существовали до 2014 года.
Хегсет также добавил, что администрация Трампа не будет допускать несбалансированных отношений, которые создают зависимость. Он призвал союзников США принять активное участие в обеспечении безопасности Европы и удвоить усилия для достижения долгосрочных оборонных целей и укрепления НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Глава Пентагона призвал НАТО быть смертоносной силой
12:56
 
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