https://1prime.ru/20250212/ukraina-854882672.html
США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"
США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент" - 12.02.2025, ПРАЙМ
США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"
Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T17:16+0300
2025-02-12T17:16+0300
2025-02-12T17:16+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", - отметил он в рамках встречи контактной группы по Украине.Он подчеркнул, что США не считают возможным возвращение Украины к границам, которые существовали до 2014 года.Хегсет также добавил, что администрация Трампа не будет допускать несбалансированных отношений, которые создают зависимость. Он призвал союзников США принять активное участие в обеспечении безопасности Европы и удвоить усилия для достижения долгосрочных оборонных целей и укрепления НАТО.
https://1prime.ru/20250212/nato-854873570.html
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украина, сша
США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"
Хегсет: США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", - отметил он в рамках встречи контактной группы по Украине.
Он подчеркнул, что США не считают возможным возвращение Украины к границам, которые существовали до 2014 года.
Хегсет также добавил, что администрация Трампа не будет допускать несбалансированных отношений, которые создают зависимость. Он призвал союзников США принять активное участие в обеспечении безопасности Европы и удвоить усилия для достижения долгосрочных оборонных целей и укрепления НАТО.
Глава Пентагона призвал НАТО быть смертоносной силой