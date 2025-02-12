https://1prime.ru/20250212/ukraina-854882672.html

США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"

США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент" - 12.02.2025, ПРАЙМ

США считают, что в конфликте на Украине наступил "критический момент"

Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T17:16+0300

2025-02-12T17:16+0300

2025-02-12T17:16+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине находится в "критическом моменте", заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", - отметил он в рамках встречи контактной группы по Украине.Он подчеркнул, что США не считают возможным возвращение Украины к границам, которые существовали до 2014 года.Хегсет также добавил, что администрация Трампа не будет допускать несбалансированных отношений, которые создают зависимость. Он призвал союзников США принять активное участие в обеспечении безопасности Европы и удвоить усилия для достижения долгосрочных оборонных целей и укрепления НАТО.

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