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Индексы Уолл-стрит пошли вниз после статистики по инфляции в США

Индексы Уолл-стрит пошли вниз после статистики по инфляции в США - 12.02.2025, ПРАЙМ

Индексы Уолл-стрит пошли вниз после статистики по инфляции в США

Основные американские фондовые индексы снижаются в среду после публикации статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T18:47+0300

2025-02-12T18:47+0300

2025-02-12T18:47+0300

экономика

уолл-стрит

снижение

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду после публикации статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,77% - до 44 248,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,43%, до 19 560,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 033,19 пункта. Ранее в среду вышли данные по инфляции в США. По данным министерства труда, годовая инфляция в стране по итогам января ускорилась до 3% с 2,9% в декабре, хотя аналитики прогнозировали сохранение показателя на декабрьском уровне. "Незамедлительная реакция на сегодняшний отчет, возможно, окажет давление на акции в краткосрочной перспективе, поскольку более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции еще сильнее уменьшают вероятность снижения учетной ставки ФРС США в этом году", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell). При этом в среду глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает в конгрессе перед комитетом по финансовым услугам. Инвесторы традиционно рассчитывают услышать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

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уолл-стрит, снижение