https://1prime.ru/20250212/valyuty-854884148.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 января - 12.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 25,56 копейки - до 12,7702 рубля, курс доллара - на 1,75 рубля, до 94,0485 рубля,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 25,56 копейки - до 12,7702 рубля, курс доллара - на 1,75 рубля, до 94,0485 рубля, курс евро - на 1,18 рубля, до 98,0119 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250211/yuan-854852869.html
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юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 января
ЦБ: официальный курс юаня на четверг 12,77, доллара - 94,05, евро - 98,01 руб
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 25,56 копейки - до 12,7702 рубля, курс доллара - на 1,75 рубля, до 94,0485 рубля, курс евро - на 1,18 рубля, до 98,0119 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Юань завершил торги падением
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.