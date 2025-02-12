https://1prime.ru/20250212/valyuty-854884148.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 января

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 января - 12.02.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 января

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 25,56 копейки - до 12,7702 рубля, курс доллара - на 1,75 рубля, до 94,0485 рубля,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T18:20+0300

2025-02-12T18:20+0300

2025-02-12T18:25+0300

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 25,56 копейки - до 12,7702 рубля, курс доллара - на 1,75 рубля, до 94,0485 рубля, курс евро - на 1,18 рубля, до 98,0119 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250211/yuan-854852869.html

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