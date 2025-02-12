Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250212/vengriya-854871980.html
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто - 12.02.2025, ПРАЙМ
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия нашла решение для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива, несмотря на санкции США против Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:49+0300
2025-02-12T11:49+0300
энергетика
венгрия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_9e935873acabe957260100500a09c8b8.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Венгрия нашла решение для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива, несмотря на санкции США против Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали", - подчеркнул глава МИД Венгрии.Сийярто отметил, что санкции являются разочаровывающим шагом бывшей администрации США, поскольку они знали, что некоторые союзники понесут ущерб. Он также выразил обеспокоенность, что такие ситуации не должны иметь место в международной политике.
https://1prime.ru/20250211/vengriya-854849688.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b9f419667484019766e98463f7e4101c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газ
11:49 12.02.2025
 
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях санкций США

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Венгрия нашла решение для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива, несмотря на санкции США против Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
Сийярто отметил, что санкции являются разочаровывающим шагом бывшей администрации США, поскольку они знали, что некоторые союзники понесут ущерб. Он также выразил обеспокоенность, что такие ситуации не должны иметь место в международной политике.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
МИД Венгрии обвинил Киев в поддержке дискредитации правительства страны
Вчера, 16:38
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала