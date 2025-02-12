https://1prime.ru/20250212/vengriya-854871980.html
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто - 12.02.2025, ПРАЙМ
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия нашла решение для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива, несмотря на санкции США против Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:49+0300
2025-02-12T11:49+0300
2025-02-12T11:49+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Венгрия нашла решение для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива, несмотря на санкции США против Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали", - подчеркнул глава МИД Венгрии.Сийярто отметил, что санкции являются разочаровывающим шагом бывшей администрации США, поскольку они знали, что некоторые союзники понесут ущерб. Он также выразил обеспокоенность, что такие ситуации не должны иметь место в международной политике.
https://1prime.ru/20250211/vengriya-854849688.html
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венгрия, газ
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях санкций США
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Венгрия нашла решение для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива, несмотря на санкции США против Газпромбанка, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
Сийярто отметил, что санкции являются разочаровывающим шагом бывшей администрации США, поскольку они знали, что некоторые союзники понесут ущерб. Он также выразил обеспокоенность, что такие ситуации не должны иметь место в международной политике.
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