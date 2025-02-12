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Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника
Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника - 12.02.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника
В ближайшее время Александр Винник будет отправлен в Российскую Федерацию. Об этом рассказал французский адвокат Винника Фредерик Бело. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T20:31+0300
2025-02-12T20:52+0300
происшествия
александр винник
освобождение
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. В ближайшее время Александр Винник будет отправлен в Российскую Федерацию. Об этом рассказал французский адвокат Винника Фредерик Бело. По его словам, "Винник будет отправлен в Россию после освобождения американца Марка Фогеля". При этом адвокат не уточнил сроки отправки Винника в Россию, лишь отметил, что "это в процессе".Примечательно, что Винник около 8 лет провел в тюрьмах без судебного решения о его вине. Например, в Соединенных Штатах не было проведено ни одного судебного слушания по делу, а все заседания носили чисто технический характер. В Соединенных Штатах Винник обвиняется как участник управления криптобиржей BTC-e, предположительно использовавшейся в том числе для перевода, легализации и хранения преступных доходов.
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александр винник, освобождение
Происшествия, Александр Винник, Освобождение
20:31 12.02.2025 (обновлено: 20:52 12.02.2025)
 
Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника

Адвокат: Александр Винник скоро будет отправлен в Россию

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. В ближайшее время Александр Винник будет отправлен в Российскую Федерацию. Об этом рассказал французский адвокат Винника Фредерик Бело.
По его словам, "Винник будет отправлен в Россию после освобождения американца Марка Фогеля". При этом адвокат не уточнил сроки отправки Винника в Россию, лишь отметил, что "это в процессе".
Примечательно, что Винник около 8 лет провел в тюрьмах без судебного решения о его вине. Например, в Соединенных Штатах не было проведено ни одного судебного слушания по делу, а все заседания носили чисто технический характер.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2023
Суд в США назначил дату рассмотрения дела россиянина Винника
10 июня 2023, 05:10
В Соединенных Штатах Винник обвиняется как участник управления криптобиржей BTC-e, предположительно использовавшейся в том числе для перевода, легализации и хранения преступных доходов.
 
ПроисшествияАлександр ВинникОсвобождение
 
 
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