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Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США
Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США - 12.02.2025, ПРАЙМ
Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США
Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T21:33+0300
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происшествия
александр винник
уголовное дело
закрытие
сша
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ПАРИЖ, 12 фев - ПРАЙМ. Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. "Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто. Все условия для его экстрадиции в Россию были выполнены: для министерства юстиции в США крайне важно, чтобы судебное решение было принято перед отправкой в Россию. Прокуратура Москвы также настаивала на этом. Так что с юридической точки зрения все было урегулировано", - сказал адвокат. Ранее Бело сообщил РИА Новости, что Винник в ближайшее время будет отправлен в Россию.
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александр винник, уголовное дело, закрытие, сша
Происшествия, Александр Винник, уголовное дело, закрытие, США
21:33 12.02.2025 (обновлено: 21:34 12.02.2025)
 
Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США

Адвокат: дело Винника в США закрыто, он не фигурирует в списке заключенных

© fotolia.com / brat82Решение США грозит России затяжными судами, если будет реализовано
Решение США грозит России затяжными судами, если будет реализовано - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© fotolia.com / brat82
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ПАРИЖ, 12 фев - ПРАЙМ. Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело.
"Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто. Все условия для его экстрадиции в Россию были выполнены: для министерства юстиции в США крайне важно, чтобы судебное решение было принято перед отправкой в Россию. Прокуратура Москвы также настаивала на этом. Так что с юридической точки зрения все было урегулировано", - сказал адвокат.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Винника
20:31
Ранее Бело сообщил РИА Новости, что Винник в ближайшее время будет отправлен в Россию.
 
ПроисшествияАлександр Винникуголовное делозакрытиеСША
 
 
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