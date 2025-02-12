https://1prime.ru/20250212/vinnik-854888228.html

Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США

Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США - 12.02.2025, ПРАЙМ

Адвокат сообщил о закрытии дела Винника в США

Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T21:33+0300

2025-02-12T21:33+0300

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уголовное дело

закрытие

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ПАРИЖ, 12 фев - ПРАЙМ. Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. "Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто. Все условия для его экстрадиции в Россию были выполнены: для министерства юстиции в США крайне важно, чтобы судебное решение было принято перед отправкой в Россию. Прокуратура Москвы также настаивала на этом. Так что с юридической точки зрения все было урегулировано", - сказал адвокат. Ранее Бело сообщил РИА Новости, что Винник в ближайшее время будет отправлен в Россию.

https://1prime.ru/20250212/vinnik-854886861.html

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александр винник, уголовное дело, закрытие, сша