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ВС России освободили село Николаево-Дарьино

ВС России освободили село Николаево-Дарьино - 12.02.2025, ПРАЙМ

ВС России освободили село Николаево-Дарьино

После освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T06:01+0300

2025-02-12T06:01+0300

2025-02-12T06:01+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. После освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин, спасся только один, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие местные жители. По словам местных жительниц, они содержались в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли. "Воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года освободили от украинских неонацистов населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Но до недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что более шести месяцев, до освобождения Николаево-Дарьино, жители села находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, что в разговоре с десантниками жители и подтвердили. "Мужа у меня убили ни за что - пошел воды домой (набрать - ред.)", - заявила местная жительница Надежда, видео с которой опубликовало Минобороны. Уточняется, что когда в село пришли уссурийские десантники, граждане встретили их с радостью и попросили эвакуировать вглубь России. Десантники, в свою очередь, организовали эвакуацию, преодолев в морозную погоду и метель расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта. "Вследствие плохой погоды противник разведывательные и ударные беспилотники не применял, его артиллерия не работала, что помогло людям в сопровождении десантников благополучно перейти реку в брод и выйти в район прибытия эвакуационного транспорта", - подчеркнули в Минобороны. Эвакуированных граждан направили в тыловые районы Курской области, где им оказали медицинскую помощь. Также их направили в социальные центры реабилитации. Впоследствии десантники вывели в тыловые районы из Николаево-Дарьино еще несколько десятков российских мирных граждан, все прибыли благополучно. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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общество , россия, рф, москва, владимир путин, валерий герасимов, всу, минобороны рф, вс рф