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ВТБ впервые отменил комиссию на переводы физлиц за рубеж - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ впервые отменил комиссию на переводы физлиц за рубеж
ВТБ впервые отменил комиссию на переводы физлиц за рубеж - 12.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ впервые отменил комиссию на переводы физлиц за рубеж
ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж для розничных клиентов, Узбекистан стал первой страной, переводы в которую теперь бесплатны, сообщила... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:43+0300
2025-02-12T09:43+0300
экономика
банки
узбекистан
втб
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж для розничных клиентов, Узбекистан стал первой страной, переводы в которую теперь бесплатны, сообщила кредитная организация. "Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными. Отправить средства туда без комиссии теперь можно по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Ранее комиссия составляла 0,2% от суммы перевода", - говорится в сообщении. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, которые приводятся в сообщении, Узбекистан входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в банке ВТБ. "Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться", - добавил он. Как отметила пресс-служба, в настоящее время розничным клиентам ВТБ доступны переводы в более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. В сообщении отмечается, что за 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 миллиарда рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, отмечают в банке.
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банки, узбекистан, втб
Экономика, Банки, УЗБЕКИСТАН, ВТБ
09:43 12.02.2025
 
ВТБ впервые отменил комиссию на переводы физлиц за рубеж

ВТБ отменил комиссию на переводы физлиц за рубеж, направлением стал Узбекистан

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж для розничных клиентов, Узбекистан стал первой страной, переводы в которую теперь бесплатны, сообщила кредитная организация.
"Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными. Отправить средства туда без комиссии теперь можно по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Ранее комиссия составляла 0,2% от суммы перевода", - говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, которые приводятся в сообщении, Узбекистан входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в банке ВТБ. "Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться", - добавил он.
Как отметила пресс-служба, в настоящее время розничным клиентам ВТБ доступны переводы в более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.
В сообщении отмечается, что за 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 миллиарда рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, отмечают в банке.
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