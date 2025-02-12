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Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию

Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию - 12.02.2025, ПРАЙМ

Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию

Около половины оплодотворенных куриных яиц, экспортированных в 2024 году из Чехии в страны, не входящие в состав Евросоюза, были направлены в Россию, в... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T21:55+0300

2025-02-12T21:55+0300

2025-02-12T21:55+0300

экономика

чехия

экспорт

яйца

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ПРАГА, 12 фев – ПРАЙМ. Около половины оплодотворенных куриных яиц, экспортированных в 2024 году из Чехии в страны, не входящие в состав Евросоюза, были направлены в Россию, в абсолютных цифрах это составило 54,2 миллиона штук, сообщила в среду журналистам глава Чешско-Моравского птицеводческого союза Габриэла Длоуга. "Россия в этой сфере является для нас очень важным торговым партнером. Около половины оплодотворенных куриных яйц, экспортированных из Чехии в третьи страны (вне ЕС), были направлены в РФ. В абсолютных цифрах это составляет 54,2 миллиона из общего числа 110,4 миллиона экспортированных в эти страны яиц", - сказала Длоуга. По словам Длоуга, в первом месяце 2025 года темпы экспорта в Россию немного снизились, что сразу вызвало у предприятий этой отрасли определенную тревогу. "Если вдруг по какой-то причине наши поставщики прекратят поставлять инкубационные яйца в Россию, они могут легко и навсегда потерять этого важного торгового партнера, а спустя какое-то время им будет непросто вернуться на российский рынок или найти новых партнеров. Ведь в Европе избыток этой продукции и сложно найти новые каналы сбыта", - добавила Длоуга. На втором месте по импорту из Чехии оплодотворенных куриных яиц среди третьих стран находится Украина, закупившая в 2024 году 29,4 миллиона штук, на третьем – Сербия с 21,9 миллиона яиц. Далее идут Казахстан (2,2 миллиона яиц), Грузия (1,2 миллиона яиц), Великобритания (765 тысяч яиц). Кроме того, растет импорт в Россию суточных цыплят, который в прошлом году составил 55,8 тысячи штук.

https://1prime.ru/20250115/chekhiya-854205525.html

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чехия, экспорт, яйца, россия