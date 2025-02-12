Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250212/yaytsa-854888615.html
Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию
Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию - 12.02.2025, ПРАЙМ
Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию
Около половины оплодотворенных куриных яиц, экспортированных в 2024 году из Чехии в страны, не входящие в состав Евросоюза, были направлены в Россию, в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T21:55+0300
2025-02-12T21:55+0300
экономика
чехия
экспорт
яйца
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/33/842583321_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_07d2717f6722fb52f88df716be2184c3.jpg
ПРАГА, 12 фев – ПРАЙМ. Около половины оплодотворенных куриных яиц, экспортированных в 2024 году из Чехии в страны, не входящие в состав Евросоюза, были направлены в Россию, в абсолютных цифрах это составило 54,2 миллиона штук, сообщила в среду журналистам глава Чешско-Моравского птицеводческого союза Габриэла Длоуга. "Россия в этой сфере является для нас очень важным торговым партнером. Около половины оплодотворенных куриных яйц, экспортированных из Чехии в третьи страны (вне ЕС), были направлены в РФ. В абсолютных цифрах это составляет 54,2 миллиона из общего числа 110,4 миллиона экспортированных в эти страны яиц", - сказала Длоуга. По словам Длоуга, в первом месяце 2025 года темпы экспорта в Россию немного снизились, что сразу вызвало у предприятий этой отрасли определенную тревогу. "Если вдруг по какой-то причине наши поставщики прекратят поставлять инкубационные яйца в Россию, они могут легко и навсегда потерять этого важного торгового партнера, а спустя какое-то время им будет непросто вернуться на российский рынок или найти новых партнеров. Ведь в Европе избыток этой продукции и сложно найти новые каналы сбыта", - добавила Длоуга. На втором месте по импорту из Чехии оплодотворенных куриных яиц среди третьих стран находится Украина, закупившая в 2024 году 29,4 миллиона штук, на третьем – Сербия с 21,9 миллиона яиц. Далее идут Казахстан (2,2 миллиона яиц), Грузия (1,2 миллиона яиц), Великобритания (765 тысяч яиц). Кроме того, растет импорт в Россию суточных цыплят, который в прошлом году составил 55,8 тысячи штук.
https://1prime.ru/20250115/chekhiya-854205525.html
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/33/842583321_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_c662394af26f3214f2236d9a63cb026b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, экспорт, яйца, россия
Экономика, ЧЕХИЯ, экспорт, яйца, РОССИЯ
21:55 12.02.2025
 
Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии пошла в Россию

Половина экспорта оплодотворенных куриных яиц из Чехии в 2024 г пошла в РФ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство куриных яиц в Новосибирской области
Производство куриных яиц в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 12 фев – ПРАЙМ. Около половины оплодотворенных куриных яиц, экспортированных в 2024 году из Чехии в страны, не входящие в состав Евросоюза, были направлены в Россию, в абсолютных цифрах это составило 54,2 миллиона штук, сообщила в среду журналистам глава Чешско-Моравского птицеводческого союза Габриэла Длоуга.
"Россия в этой сфере является для нас очень важным торговым партнером. Около половины оплодотворенных куриных яйц, экспортированных из Чехии в третьи страны (вне ЕС), были направлены в РФ. В абсолютных цифрах это составляет 54,2 миллиона из общего числа 110,4 миллиона экспортированных в эти страны яиц", - сказала Длоуга.
По словам Длоуга, в первом месяце 2025 года темпы экспорта в Россию немного снизились, что сразу вызвало у предприятий этой отрасли определенную тревогу.
"Если вдруг по какой-то причине наши поставщики прекратят поставлять инкубационные яйца в Россию, они могут легко и навсегда потерять этого важного торгового партнера, а спустя какое-то время им будет непросто вернуться на российский рынок или найти новых партнеров. Ведь в Европе избыток этой продукции и сложно найти новые каналы сбыта", - добавила Длоуга.
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
"Решающий момент". Премьер-министр Чехии дерзко высказался о России
15 января, 09:00
На втором месте по импорту из Чехии оплодотворенных куриных яиц среди третьих стран находится Украина, закупившая в 2024 году 29,4 миллиона штук, на третьем – Сербия с 21,9 миллиона яиц. Далее идут Казахстан (2,2 миллиона яиц), Грузия (1,2 миллиона яиц), Великобритания (765 тысяч яиц). Кроме того, растет импорт в Россию суточных цыплят, который в прошлом году составил 55,8 тысячи штук.
 
ЭкономикаЧЕХИЯэкспортяйцаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала