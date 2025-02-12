https://1prime.ru/20250212/yuan-854877122.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес"

Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес" - 12.02.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес"

Рубль после "нелогичного" ослабления в конце прошлого года развернулся вверх и по инерции избыточно укрепляется в середине февраля, уйдя на максимумы за... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:16+0300

2025-02-12T14:16+0300

2025-02-12T14:16+0300

экономика

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83634/16/836341689_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9dd4ef62a00ed7f93ac46e264b3d29ac.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль после "нелогичного" ослабления в конце прошлого года развернулся вверх и по инерции избыточно укрепляется в середине февраля, уйдя на максимумы за несколько месяцев, чему способствовал и целый ряд краткосрочных позитивных факторов, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. Курс юаня на Московской бирже в ноябре, после введения санкций США в отношении финансовой сферы России, обновил максимум с марта 2022 года – на отметке 15,16 рубля. А курс доллар на форексе подскакивал до 115 рублей. Теперь же картина кардинально изменилась, и ранее в среду курс юаня уже обновил минимум с сентября прошлого года – на отметке 12,65 рубля, а курс доллара на форексе – с октября: 93,73 рубля. Текущее укрепление рубля вызывает удивление и многих инвесторов могло застать врасплох, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Причиной сильного роста (курса - ред.) рубля является коррекция резкого отклонения его курса вниз от равновесного уровня в декабре-январе - сейчас мы наблюдаем "перелет" курса в сторону избыточного укрепления рубля", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Кроме того, выросло предложение валютной выручки, похоже, улучшилась ситуация с платежами для экспортеров, которые адаптировались к последним санкциям, добавляет он. "Также сказывается более медленный сезонный рост импорта: в декабре-январе, вероятно, образовались избыточные запасы, что сокращает объем новых заказов и соответственно – предоплат. Наконец, отмечается снижение спроса на валютный кредит. Банки, вероятно, оптимизируют балансы в условиях повышения требований к капиталу", - говорит Вайсберг. В качестве краткосрочного фактора укрепления рубля можно назвать и позитивные внешнеполитические ожидания, кроме того, сказываются высокие рублевые ставки финансового рынка и отрицательные юаневые, большие налоговые платежи в феврале (около 3,6 триллиона рублей), продолжающаяся девалютизация, сокращение оттока капитала и сохранение высокого профицита торгового баланса РФ, резюмирует Суверов.

https://1prime.ru/20250212/yuan-854864829.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, мосбиржа