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Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес" - 12.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250212/yuan-854877122.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес"
Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес" - 12.02.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес"
Рубль после "нелогичного" ослабления в конце прошлого года развернулся вверх и по инерции избыточно укрепляется в середине февраля, уйдя на максимумы за... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T14:16+0300
2025-02-12T14:16+0300
экономика
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль после "нелогичного" ослабления в конце прошлого года развернулся вверх и по инерции избыточно укрепляется в середине февраля, уйдя на максимумы за несколько месяцев, чему способствовал и целый ряд краткосрочных позитивных факторов, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. Курс юаня на Московской бирже в ноябре, после введения санкций США в отношении финансовой сферы России, обновил максимум с марта 2022 года – на отметке 15,16 рубля. А курс доллар на форексе подскакивал до 115 рублей. Теперь же картина кардинально изменилась, и ранее в среду курс юаня уже обновил минимум с сентября прошлого года – на отметке 12,65 рубля, а курс доллара на форексе – с октября: 93,73 рубля. Текущее укрепление рубля вызывает удивление и многих инвесторов могло застать врасплох, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Причиной сильного роста (курса - ред.) рубля является коррекция резкого отклонения его курса вниз от равновесного уровня в декабре-январе - сейчас мы наблюдаем "перелет" курса в сторону избыточного укрепления рубля", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Кроме того, выросло предложение валютной выручки, похоже, улучшилась ситуация с платежами для экспортеров, которые адаптировались к последним санкциям, добавляет он. "Также сказывается более медленный сезонный рост импорта: в декабре-январе, вероятно, образовались избыточные запасы, что сокращает объем новых заказов и соответственно – предоплат. Наконец, отмечается снижение спроса на валютный кредит. Банки, вероятно, оптимизируют балансы в условиях повышения требований к капиталу", - говорит Вайсберг. В качестве краткосрочного фактора укрепления рубля можно назвать и позитивные внешнеполитические ожидания, кроме того, сказываются высокие рублевые ставки финансового рынка и отрицательные юаневые, большие налоговые платежи в феврале (около 3,6 триллиона рублей), продолжающаяся девалютизация, сокращение оттока капитала и сохранение высокого профицита торгового баланса РФ, резюмирует Суверов.
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
14:16 12.02.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес"

Эксперты: курс рубля к юаню на Мосбирже с избытком компенсировал зимний "недовес"

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль после "нелогичного" ослабления в конце прошлого года развернулся вверх и по инерции избыточно укрепляется в середине февраля, уйдя на максимумы за несколько месяцев, чему способствовал и целый ряд краткосрочных позитивных факторов, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты.
Курс юаня на Московской бирже в ноябре, после введения санкций США в отношении финансовой сферы России, обновил максимум с марта 2022 года – на отметке 15,16 рубля. А курс доллар на форексе подскакивал до 115 рублей. Теперь же картина кардинально изменилась, и ранее в среду курс юаня уже обновил минимум с сентября прошлого года – на отметке 12,65 рубля, а курс доллара на форексе – с октября: 93,73 рубля.
Текущее укрепление рубля вызывает удивление и многих инвесторов могло застать врасплох, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
"Причиной сильного роста (курса - ред.) рубля является коррекция резкого отклонения его курса вниз от равновесного уровня в декабре-январе - сейчас мы наблюдаем "перелет" курса в сторону избыточного укрепления рубля", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
Кроме того, выросло предложение валютной выручки, похоже, улучшилась ситуация с платежами для экспортеров, которые адаптировались к последним санкциям, добавляет он. "Также сказывается более медленный сезонный рост импорта: в декабре-январе, вероятно, образовались избыточные запасы, что сокращает объем новых заказов и соответственно – предоплат. Наконец, отмечается снижение спроса на валютный кредит. Банки, вероятно, оптимизируют балансы в условиях повышения требований к капиталу", - говорит Вайсберг.
В качестве краткосрочного фактора укрепления рубля можно назвать и позитивные внешнеполитические ожидания, кроме того, сказываются высокие рублевые ставки финансового рынка и отрицательные юаневые, большие налоговые платежи в феврале (около 3,6 триллиона рублей), продолжающаяся девалютизация, сокращение оттока капитала и сохранение высокого профицита торгового баланса РФ, резюмирует Суверов.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Юань открыл торги 12 февраля снижением
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