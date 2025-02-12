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ВСУ нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС
ВСУ нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС - 12.02.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС
Украинские беспилотники атаковали парковку в городе Энергодар и территорию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T12:06+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали парковку в городе Энергодар и территорию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Евгений Балицкий."Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров", — отметил он.Глава региона также попросил жителей Энергодара оставаться в помещениях и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется.
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ВСУ нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС
Балицкий: украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС