https://1prime.ru/20250212/zaes-854889788.html

Гросси назвал причины срыва ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гросси назвал причины срыва ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС - 12.02.2025, ПРАЙМ

Гросси назвал причины срыва ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Запланированная ротация экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе, заявил... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T23:35+0300

2025-02-12T23:35+0300

2025-02-12T23:37+0300

происшествия

рафаэль гросси

ротация

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ВЕНА, 12 фев - ПРАЙМ. Запланированная ротация экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводятся в заявлении на официальном портале МАГАТЭ. Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Несмотря на полученные письменные гарантии от обеих сторон о том, что ротация может быть проведена безопасно, обстановка оказалась слишком опасной для продолжения операции, и миссия была прервана", - говорится в сообщении. Отмечается, что Гросси "глубоко сожалеет об отмене сегодняшней тщательно подготовленной и согласованной ротации персонала, который выполняет жизненно важную работу в крайне сложных условиях, чтобы предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта". "Полностью недопустимо, чтобы безопасность наших сотрудников оказывалась под угрозой таким образом", - заявил Гросси. Гендиректор добавил, что в связи с этими событиями он "активно консультируется с обеими сторонами, чтобы гарантировать безопасность экспертов и обеспечить продолжение присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС". "Это необходимо, чтобы наш персонал мог продолжать свою незаменимую миссию по поддержанию ядерной безопасности и защиты", - заключил он.

https://1prime.ru/20250212/zaes-854888359.html

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рафаэль гросси, ротация