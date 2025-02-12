https://1prime.ru/20250212/zakharova-854863260.html

Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан

Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан - 12.02.2025, ПРАЙМ

Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан

Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы по контракту является угрозой для украинского народа и предлагает молодым украинцам "билет в один конец",... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T09:18+0300

2025-02-12T09:18+0300

2025-02-12T09:18+0300

политика

украина

россия

мария захарова

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы по контракту является угрозой для украинского народа и предлагает молодым украинцам "билет в один конец", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет", - подчеркнула дипломат в беседе с радио Sputnik.По словам Захаровой, эта чудовищная идея подразумевает желание киевского режима превратить в "пушечное мясо" еще одну группу населения.Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.

https://1prime.ru/20250209/zakharova-854787299.html

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украина, россия, мария захарова