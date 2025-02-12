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Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан
Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан - 12.02.2025, ПРАЙМ
Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан
Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы по контракту является угрозой для украинского народа и предлагает молодым украинцам "билет в один конец",... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:18+0300
2025-02-12T09:18+0300
2025-02-12T09:18+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы по контракту является угрозой для украинского народа и предлагает молодым украинцам "билет в один конец", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет", - подчеркнула дипломат в беседе с радио Sputnik.По словам Захаровой, эта чудовищная идея подразумевает желание киевского режима превратить в "пушечное мясо" еще одну группу населения.Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
https://1prime.ru/20250209/zakharova-854787299.html
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украина, россия, мария захарова
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Мария Захарова
Захарова обвинила Киев в уничтожении украинских граждан
Захарова назвала набор Киевом молодежи в ВСУ уничтожением народа Украины
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Проект Киева по набору молодежи в Вооруженные силы по контракту является угрозой для украинского народа и предлагает молодым украинцам "билет в один конец", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет", - подчеркнула дипломат в беседе с радио Sputnik.
По словам Захаровой, эта чудовищная идея подразумевает желание киевского режима превратить в "пушечное мясо" еще одну группу населения.
Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
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