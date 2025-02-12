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Захарова ответила на заявление Зеленского об обмене территориями
Захарова ответила на заявление Зеленского об обмене территориями - 12.02.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на заявление Зеленского об обмене территориями
Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред. Такое мнение в эфире радио Sputnik... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:53+0300
2025-02-12T09:53+0300
2025-02-12T09:53+0300
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с газетой Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией."Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — ред.), невозможно", — заметила дипломат.Она отметила, что у Зеленского часто выходят интервью с громогласными и не имеющими логической цепочки заявлениями.Она также отметила, что это несерьезные предложения и инициативы, не направленные на решение украинского кризиса или поиска общей позиции. Захарова считает, что вместо этого необходимо сосредоточиться на тактических задачах и продемонстрировать прогресс на курском направлении.
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Захарова ответила на заявление Зеленского об обмене территориями
Захарова назвала бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с газетой Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией.
"Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — ред.), невозможно", — заметила дипломат.
Она отметила, что у Зеленского часто выходят интервью с громогласными и не имеющими логической цепочки заявлениями.
Она также отметила, что это несерьезные предложения и инициативы, не направленные на решение украинского кризиса или поиска общей позиции. Захарова считает, что вместо этого необходимо сосредоточиться на тактических задачах и продемонстрировать прогресс на курском направлении.
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