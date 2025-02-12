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Совфед одобрил закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам

Совфед одобрил закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам - 12.02.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам

Совфед на пленарном заседании в среду единогласно одобрил закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам, документ направлен на защиту граждан... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:07+0300

2025-02-12T11:07+0300

2025-02-12T11:07+0300

экономика

финансы

совфед

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду единогласно одобрил закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам, документ направлен на защиту граждан от действий финансовых мошенников, принуждающих их брать займы. "Период охлаждения" введен для выдачи займов, во время которого не могут быть совершены финансовые операции. Длительность этого периода зависит от суммы займа: 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов для сумм выше 200 тысяч рублей.Однако для кредитов и займов до 50 тысяч рублей, а также ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов и кредитов на рефинансирование не будет устанавливаться период охлаждения. Покупка товаров и услуг в кредит без периода охлаждения возможна только личным присутствием потребителя в магазине.Банк России может изменять параметры "периода охлаждения" в соответствии с результатами анализа борьбы с мошенничеством. Если выдача кредита или займа нарушает антимошеннические нормы, кредитор не имеет права требовать исполнения обязательств от заемщика.Кроме того, банки не могут выдавать электронные средства платежа лицам, связанным с мошенническими операциями, и действуют лимиты на переводы и карты. Банки и микрофинансовые организации обязаны проверять ИНН заемщика и обмениваться информацией с бюро кредитных историй, чтобы предотвратить мошенничество.

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финансы, совфед