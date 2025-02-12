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Роснедра раскрыли объемы разведанных запасов редкоземельных металлов в РФ
Роснедра раскрыли объемы разведанных запасов редкоземельных металлов в РФ - 12.02.2025, ПРАЙМ
Роснедра раскрыли объемы разведанных запасов редкоземельных металлов в РФ
Разведанные запасы редкоземельных металлов в России, подготовленные к добыче, достигают 28,5 миллиона тонн; потребность в них экономики страны составляет около... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T18:11+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Разведанные запасы редкоземельных металлов в России, подготовленные к добыче, достигают 28,5 миллиона тонн; потребность в них экономики страны составляет около 2 тысяч тонн ежегодно, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. "Тематика редкие земли ... Наши запасы страны, наши разведанные запасы, подготовленные к добыче, - 28,5 миллиона тонн. Можно сравнить с двумя тысячами примерно тонн годовой потребности Российской Федерации", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации. Редкоземельные элементы - это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
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роснедра, запасы, металлы
Экономика, Роснедра, запасы, металлы
Роснедра раскрыли объемы разведанных запасов редкоземельных металлов в РФ
Роснедра: разведанные запасы редкоземельных металлов в РФ - 28,5 млн тонн
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Разведанные запасы редкоземельных металлов в России, подготовленные к добыче, достигают 28,5 миллиона тонн; потребность в них экономики страны составляет около 2 тысяч тонн ежегодно, сообщил глава Роснедр Олег Казанов.
"Тематика редкие земли ... Наши запасы страны, наши разведанные запасы, подготовленные к добыче, - 28,5 миллиона тонн. Можно сравнить с двумя тысячами примерно тонн годовой потребности Российской Федерации", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Эстония готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на помощь
Редкоземельные элементы - это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.