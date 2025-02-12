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Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ, заявила Захарова

Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ, заявила Захарова - 12.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ, заявила Захарова

Владимир Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы ВСУ на курском направлении, рассуждая о возможности обмена удерживаемых земель в Курской... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T00:02+0300

2025-02-12T00:02+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы ВСУ на курском направлении, рассуждая о возможности обмена удерживаемых земель в Курской области, но неонацистов там ждёт "земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова Зеленского, который сказал, что предложит Москве прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые ВСУ удерживают в Курской области. "В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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