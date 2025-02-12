https://1prime.ru/20250212/zelenskij-854861236.html

Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области, заявили в Госдуме

Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области, заявили в Госдуме - 12.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:08+0300

2025-02-12T07:08+0300

2025-02-12T07:08+0300

экономика

россия

общество

рф

владимир зеленский

владимир путин

валерий герасимов

всу

вс рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854861236.jpg?1739333313

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в Курской области, пытаясь выдать провальную авантюру под видом сильной переговорной позиции. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Зеленский пытается выдать партнёрам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери. Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, это Зеленский, давно утративший легитимность в части ведения переговоров и принятия решений, понять отказывается. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф