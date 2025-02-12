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Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области, заявили в Госдуме
Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области, заявили в Госдуме - 12.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:08+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в Курской области, пытаясь выдать провальную авантюру под видом сильной переговорной позиции.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
"Зеленский пытается выдать партнёрам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери. Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, это Зеленский, давно утративший легитимность в части ведения переговоров и принятия решений, понять отказывается.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Нестеренко: Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в Курской области, пытаясь выдать провальную авантюру под видом сильной переговорной позиции.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
"Зеленский пытается выдать партнёрам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери. Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, это Зеленский, давно утративший легитимность в части ведения переговоров и принятия решений, понять отказывается.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.