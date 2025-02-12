https://1prime.ru/20250212/zelenskiy-854878345.html

"Еще в сентябре". Зеленский сделал неожиданное заявление о сделке с США

"Еще в сентябре". Зеленский сделал неожиданное заявление о сделке с США - 12.02.2025, ПРАЙМ

"Еще в сентябре". Зеленский сделал неожиданное заявление о сделке с США

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что готов был сдавать США данные по полезным ископаемым на Украине в обмен на помощь еще в сентябре... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:50+0300

2025-02-12T14:50+0300

2025-02-12T14:52+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что готов был сдавать США данные по полезным ископаемым на Украине в обмен на помощь еще в сентябре прошлого года. Об этом он сообщил в беседе с изданием Guardian."Мы готовы делиться этой информацией (о полезных ископаемых на Украине – ред.) с нашими партнерами начиная с сентября, когда был в Нью-Йорке, когда разговаривал с (на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом... Мы говорили с представителями минэкономики, минэнергетики, минэкологии о нашем видении инвестиций и того, что могут получить наши стратегические партнеры", - отметил он.По его словам, важно разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем, чтобы ответственно его использовать.

https://1prime.ru/20250206/resursy-854711055.html

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украина, сша, владимир зеленский