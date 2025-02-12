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В Раде раскрыли, почему Зеленский не может подписать сделку с США по недрам
В Раде раскрыли, почему Зеленский не может подписать сделку с США по недрам - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, почему Зеленский не может подписать сделку с США по недрам
Владимир Зеленский не может подписать сделку с США по украинским полезным ископаемым из-за своей нелегитимности, поэтому Вашингтон попросит его уйти, заявил... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:57+0300
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может подписать сделку с США по украинским полезным ископаемым из-за своей нелегитимности, поэтому Вашингтон попросит его уйти, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины. "История про 500 миллиардов - максимально унизительная для Зеленского. Просто потому, что он не может такое соглашение подписать, даже если бы захотел - он нелегитимен. На мой взгляд, это и есть ловушка Трампа: как только пересидент ради продления своей диктатуры объявит, что готов отдать недра, ему скажут: "Ну ок, а кто подпишет?" Найдите кого-то с полномочиями", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам депутата, Трамп и не рассчитывает на подписание такой сделки, учитывая его заявления о том, что "однажды, они могут стать российскими". "Фразы очень настораживающей, кстати", - добавил Дубинский, отметив, что у Украины нет подтвержденных, аудированных и оформленных в лицензии разрешений на добычу редко- или даже часто- земельных металлов.
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Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, Общество
В Раде раскрыли, почему Зеленский не может подписать сделку с США по недрам
Дубинский: Зеленский не может подписать сделку по недрам из-за нелегитимности
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может подписать сделку с США по украинским полезным ископаемым из-за своей нелегитимности, поэтому Вашингтон попросит его уйти, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
"История про 500 миллиардов - максимально унизительная для Зеленского. Просто потому, что он не может такое соглашение подписать, даже если бы захотел - он нелегитимен. На мой взгляд, это и есть ловушка Трампа: как только пересидент ради продления своей диктатуры объявит, что готов отдать недра, ему скажут: "Ну ок, а кто подпишет?" Найдите кого-то с полномочиями", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Трамп и не рассчитывает на подписание такой сделки, учитывая его заявления о том, что "однажды, они могут стать российскими". "Фразы очень настораживающей, кстати", - добавил Дубинский, отметив, что у Украины нет подтвержденных, аудированных и оформленных в лицензии разрешений на добычу редко- или даже часто- земельных металлов.
Эстония готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на помощь