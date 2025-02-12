https://1prime.ru/20250212/zelenskiy-854883262.html
"Энергия угасает". Зеленский признал усталость украинцев от конфликта
"Энергия угасает". Зеленский признал усталость украинцев от конфликта - 12.02.2025, ПРАЙМ
"Энергия угасает". Зеленский признал усталость украинцев от конфликта
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T17:36+0300
2025-02-12T17:36+0300
2025-02-12T17:37+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия. "Люди устают .... Энергия угасает", - заявил он в интервью британскому журналу Economist, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.Ранее СМИ отмечали, что ВСУ сталкиваются с проблемами набора новых солдат и поддержания высокого морального духа в рядах, поэтому Киев усиливает мобилизацию. По данным украинских пленных, в ВСУ распространено пьянство и употребление наркотиков из-за сильной усталости.Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость стремиться к долгосрочному миру в Украине, основанному на уважении интересов всех народов.
https://1prime.ru/20250212/zelenskiy-854865701.html
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украина, общество , владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский
"Энергия угасает". Зеленский признал усталость украинцев от конфликта
Зеленский признал, что на Украине устали от конфликта
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия.
"Люди устают .... Энергия угасает", - заявил он в интервью британскому журналу Economist, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.
Ранее СМИ отмечали, что ВСУ сталкиваются с проблемами набора новых солдат и поддержания высокого морального духа в рядах, поэтому Киев усиливает мобилизацию. По данным украинских пленных, в ВСУ распространено пьянство и употребление наркотиков из-за сильной усталости.
Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость стремиться к долгосрочному миру в Украине, основанному на уважении интересов всех народов.
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