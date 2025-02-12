https://1prime.ru/20250212/zelenskiy-854883262.html

"Энергия угасает". Зеленский признал усталость украинцев от конфликта

"Энергия угасает". Зеленский признал усталость украинцев от конфликта - 12.02.2025, ПРАЙМ

"Энергия угасает". Зеленский признал усталость украинцев от конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T17:36+0300

2025-02-12T17:36+0300

2025-02-12T17:37+0300

политика

украина

общество

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия. "Люди устают .... Энергия угасает", - заявил он в интервью британскому журналу Economist, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.Ранее СМИ отмечали, что ВСУ сталкиваются с проблемами набора новых солдат и поддержания высокого морального духа в рядах, поэтому Киев усиливает мобилизацию. По данным украинских пленных, в ВСУ распространено пьянство и употребление наркотиков из-за сильной усталости.Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость стремиться к долгосрочному миру в Украине, основанному на уважении интересов всех народов.

https://1prime.ru/20250212/zelenskiy-854865701.html

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украина, общество , владимир зеленский