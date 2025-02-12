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В Москве выросли продажи вторичного жилья

В Москве выросли продажи вторичного жилья - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Москве выросли продажи вторичного жилья

Продажи вторичного жилья в Москве в январе текущего года выросли в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 27% - до 9,5 тысячи переходов прав на... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T09:29+0300

2025-02-12T09:29+0300

2025-02-12T09:29+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Продажи вторичного жилья в Москве в январе текущего года выросли в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 27% - до 9,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщило столичное управление Росреестра. "Почти 9,5 тысячи сделок по переходу прав на московском рынке вторичного жилья оформлено по результатам января текущего года, что более чем на 2 тысячи регистраций превышает результат аналогичного периода прошлого года <...> За все время статистических наблюдений больше за этот месяц было зафиксировано только в 2019 году (9 853 - ред.)", - указывается в сообщении. При этом относительно результата декабря 2024 года, когда Росреестр зафиксировал около 17,3 тысячи переходов прав, продажи вторичного жилья снизились на 45%. По итогам 2024 года продажи вторичного жилья в Москве сократилось на 16% - до 146,2 тысячи сделок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия