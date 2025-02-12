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В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье
В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье - 12.02.2025, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье
Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:09+0300
2025-02-12T11:09+0300
экономика
недвижимость
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг."Перегрев – такое состояние, когда цены растут, а спрос резко падает. С этой точки зрения мы перегрева не видим. Период значимого роста цен пришелся на годы, когда действовали все меры поддержки, включая массовую льготную ипотеку, и спрос был примерно в балансе с уровнем предложения", - сказал он.По данным индекса цен "Дом.РФ", номинальный рост цен на "новостройки" в 2024 году составил 9,2%."Сейчас мы наблюдаем снижение спроса и снижение темпов роста цен на жилье в реальном выражении… Уверен, в ближайшее время какого-то значимого роста цен не произойдет. Наш прогноз на 2025 год такой же, как и на 2024 год (а он полностью сбылся): цены будут расти в пределах инфляции", - предположил Гольдберг.При этом руководитель аналитического центра "Дом.РФ" также отметил, что жилье стало доступнее, но при одном условии - если не брать во внимание рост ипотечных ставок, а рассматривать, приобретение жилья за счет собственных средств."В прошлом году цены на первичку росли меньше, чем инфляция, и существенно меньше, чем доходы. В прошлом году номинальные зарплаты выросли на 18% год к году (за 10 месяцев 2024). То есть, если не брать рост ипотечных ставок, а рассматривать, например, приобретение жилья за счет собственных средств, то жилье стало доступнее, как ни странно", - подытожил он.
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недвижимость
Экономика, Недвижимость
11:09 12.02.2025
 
В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье

"Дом.РФ": значимого роста цен на жилье в этом году не будет

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Перегрев – такое состояние, когда цены растут, а спрос резко падает. С этой точки зрения мы перегрева не видим. Период значимого роста цен пришелся на годы, когда действовали все меры поддержки, включая массовую льготную ипотеку, и спрос был примерно в балансе с уровнем предложения", - сказал он.
По данным индекса цен "Дом.РФ", номинальный рост цен на "новостройки" в 2024 году составил 9,2%.
"Сейчас мы наблюдаем снижение спроса и снижение темпов роста цен на жилье в реальном выражении… Уверен, в ближайшее время какого-то значимого роста цен не произойдет. Наш прогноз на 2025 год такой же, как и на 2024 год (а он полностью сбылся): цены будут расти в пределах инфляции", - предположил Гольдберг.
При этом руководитель аналитического центра "Дом.РФ" также отметил, что жилье стало доступнее, но при одном условии - если не брать во внимание рост ипотечных ставок, а рассматривать, приобретение жилья за счет собственных средств.
"В прошлом году цены на первичку росли меньше, чем инфляция, и существенно меньше, чем доходы. В прошлом году номинальные зарплаты выросли на 18% год к году (за 10 месяцев 2024). То есть, если не брать рост ипотечных ставок, а рассматривать, например, приобретение жилья за счет собственных средств, то жилье стало доступнее, как ни странно", - подытожил он.
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