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В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье

В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье - 12.02.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" сделали прогноз по ценам на жилье

Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:09+0300

2025-02-12T11:09+0300

2025-02-12T11:09+0300

экономика

недвижимость

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг."Перегрев – такое состояние, когда цены растут, а спрос резко падает. С этой точки зрения мы перегрева не видим. Период значимого роста цен пришелся на годы, когда действовали все меры поддержки, включая массовую льготную ипотеку, и спрос был примерно в балансе с уровнем предложения", - сказал он.По данным индекса цен "Дом.РФ", номинальный рост цен на "новостройки" в 2024 году составил 9,2%."Сейчас мы наблюдаем снижение спроса и снижение темпов роста цен на жилье в реальном выражении… Уверен, в ближайшее время какого-то значимого роста цен не произойдет. Наш прогноз на 2025 год такой же, как и на 2024 год (а он полностью сбылся): цены будут расти в пределах инфляции", - предположил Гольдберг.При этом руководитель аналитического центра "Дом.РФ" также отметил, что жилье стало доступнее, но при одном условии - если не брать во внимание рост ипотечных ставок, а рассматривать, приобретение жилья за счет собственных средств."В прошлом году цены на первичку росли меньше, чем инфляция, и существенно меньше, чем доходы. В прошлом году номинальные зарплаты выросли на 18% год к году (за 10 месяцев 2024). То есть, если не брать рост ипотечных ставок, а рассматривать, например, приобретение жилья за счет собственных средств, то жилье стало доступнее, как ни странно", - подытожил он.

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